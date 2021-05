La realeza y homenaje al personal médico: Lo que no se vio en la Final de la FA Cup

¡Vuelve la normalidad al futbol! La Final de la FA Cup nos entregó un partido muy emocionante que terminó con el Leicester campeón, pero más allá de lo que sucedió en la cancha con la victoria del Leicester, la afición y personajes como el príncipe William fueron protagonistas alternos en Wembley.

La aplicación de vacunas en todo el Reino Unido ha tenido un impacto positivo, pues han disminuido los contagios y las muertes por coronavirus. Esto también permitió que Wembley recibiera a 20 mil aficionados.

Como era de esperarse, las medidas sanitarias no se relajaron completamente. En algunas fotografías se aprecia a algunas personas con el cubrebocas no taaan bien colocado, pero el personal del estadio se encargo de desinfectar el lugar de forma constante.

Dicen por ahí que los ingleses cuidan todos los detalles para cualquier evento y esta no fue la excepción. Horas -e incluso días- antes de que rodara el balón, se tuvo especial cuidado con la limpieza de cada asiento, mesa y espacio del mítico inmueble.

La salida de los equipos al terreno de juego fue espectacular: escudos gigantes y un espectáculo de fuego recibieron a los 22 protagonistas, que también homenajearon a todos aquellos que han luchado contra el COVID-19 desde hace más de un año.

La FA Cup abrió una convocatoria para nominar a un aficionado del Chelsea y a otro del Leicester para entregar el trofeo. Mark Blythe y Adam Martin fueron los elegidos de a dinámica, ambos han fungido como piezas importantes en los clubes y sus comunidades.

No es una sorpresa que la realeza aparezca en este tipo de eventos. El príncipe William formó parte de la ceremonia inicial, en la que dialogó con el capitán blue César Azpilicueta; este se encargó de presentarle al resto de sus compañeros.

Sin embargo, llamó mucho la atención que el príncipe dedicó un poco más de tiempo al cruzarse con el francés N’Golo Kanté. Posteriormente, siguió su recorrido con los futbolistas del Leicester, guiado por el capitán Kasper Schmeichel.

La magia del futbol inglés radica en su gente, antes de la pandemia estábamos acostumbrados a ver cómo Wembley se dividía, pero al mismo tiempo unía a miles de voces. Ahora, se tuvo que respetar el distanciamiento social y las gradas tuvieron algunos espacios; no obstante, hubo fiesta de ambos lados.

La creatividad de la gente no conoce límites, desde playeras con el dorsal del COVID y pequeños inflables en forma de FA Cup, los alrededores del estadio y sus gradas se llenaron de color.

