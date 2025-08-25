Lo que necesitas saber: Renata Zarazúa ha jugado dos veces contra Diane Parry y las dos veces ganó

Renata Zarazúa vuelve a hacer historia en un Grand Slam, ahora en el US Open 2025. Después de dejar fuera a Madison Keys, número 6 del mundo, jugará la segunda ronda del torneo contra una rival que, en el papel, es más sencilla de vencer: Diane Parry.

La emoción de vencer a una Top 10 del mundo en el US Open // Foto: US Open

Renata Zarazúa jugará vs Diane Parry en el US Open: ¿Cuándo y a qué hora?

No olvidar que Madison Keys venía de tres Grand Slams brutales este año: Campeona del Australian Open, clasificada a tercera ronda en Wimbledon, y alcanzando cuartos de final en Roland Garros (donde perdió contra la futura campeona, su compatriota Coco Gauff).

Era favorita para llegar hasta cuartos de final, así que ahora la mexicana tiene un escenario importante para intentar tener el mejor Grand Slam de su carrera.

Renata Zarazúa en Roland Garros / Foto: Getty

Como decíamos, su siguiente rival es Diane Parry, tenista a la que ha enfrentado dos veces y a la que ha derrotado dos veces. Sí, ¡Renata Zarazúa saldrá como favorita a su partido de segunda ronda en el US Open!

El partido entre Renata Zarazúa y Diane Parry está programado para el miércoles, 27 de agosto, con horario por confirmar.

¿Dónde ver el US Open 2025 en México?

La opción para ver el partido de Renata Zarazúa y todo el US Open 2025 en México es a través de ESPN y Disney+. La cadena tiene los derechos del último Grand Slam del año en nuestro país.

Renata Zarazúa jugará el US Open / Foto: Getty

¡Es con todo menos con miedo, Renata!