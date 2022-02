“Presenta tu renuncia”: La protesta de un aficionado de Rayados contra Aguirre tras el Mundial de Clubes

La participación de Rayados de Monterrey en el Mundial de Clubes dejó mucho que desear y la afición está muy molesta. El quinto lugar conseguido esfumó el sueño de enfrentarse ante Chelsea y Palmeiras, hoy finalistas, pero todo indica que los seguidores del equipo prefieren gastar sus energías lejos del plantel y su director técnico.

Esto a excepción de un fan que se dio cita en el aeropuerto para recibir a los Rayados a su regreso de Abu Dhabi. Así como lo lees, además de los medios de comunicación solo hubo una persona interesada en dar una no tan grata bienvenida a ‘La Pandilla’. Con un letrero para Javier Aguirre y solo acompañado por su garganta, la pequeña protesta comenzó en la madrugada del viernes 11 de enero.

Mientras los futbolistas, cuerpo técnico y staff abordaban el autobús del Monterrey, este aficionado se abrió paso entre la prensa para mostrar su inconformidad. “¡Fuera! Presenta tu renuncia. Ya vete, lárgate“, gritó a Javier Aguirre.

“Mucho plantel, poco técnico“, decía la manta. Minutos después, los Rayados dejaron el aeropuerto y el único fan que los recibió habló ante los micrófonos.

“Tiene el mejor equipo del país para jugar como está jugando. Así debe de irse ya y a eso le agrega sus declaraciones… El técnico mediocre que tenemos dice que no es la peor presentación de Monterrey, que ha habido otros quintos lugares. Y sí, pero no con esta plantilla, esta es la mejor que se ha tenido. No puedes esperar el mismo resultado“, explicó ante los medios.

Así fue la despedida de Rayados en el Mundial de Clubes

Después de la primera derrota en el Mundial de Clubes, los aficionados de Rayados que hicieron el viaje también protestaron fuerte. Interceptaron el camión del equipo, amenazaron a Javier Aguirre y le dieron la vuelta al mundo por estas razones poco agradables. Y claro, la molestia no cambió con la victoria por el quinto lugar.

Monterrey venció 3-1 al Al-Jazira con goles de Rogelio Funes Mori, César Montes y un autogol de Zayed Sultan. No obstante, esto solo incrementó la exigencia en la que realmente es una de las plantillas más caras en todo el futbol mexicano.