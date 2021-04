“Estaba trabajando”: Reportera de Puebla denuncia agresión de aficionado de Pumas en plena transmisión

La jornada 16 del Guardianes 2021 arrancó con el partido entre Puebla y Pumas, que firmaron un empate sin goles en el Estadio Cuauhtémoc, el cual abrió sus puertas para recibir aficionados. Si bien el partido no dio para contar mucho, lamentablemente en las tribunas seguidores de Pumas.

Durante el partido, aficionados del equipo felino protagonizaron literalmente una batalla. Cabe destacar el hecho de que antes, durante y después de este episodio, varios auriazules ignoraron las medidas sanitarias, principalmente el uso correcto de cubrebocas.

Sin embargo, esto no quedó aquí, ya que después del partido, una reportera denunció en redes sociales un momento incómodo durante la transmisión en vivo que realizaba para Canal 13 Puebla, pues uno de los aficionados de Pumas se le acercó para tratar de besarla.

“Esto fue lo que sucedió ayer durante mi enlace en vivo después del duelo entre el Puebla y Pumas… una muestra más de la falta de respeto de algunos hombres hacia las mujeres. Yo estaba trabajando”, denunció la comunicóloga identificada como Montserrat Gómez.

Monstserrat resaltó que además de la acción de violencia de género ignoró las medidas sanitarias, ya que el aficionado se aceró a sin el uso de cubrebocas. “No estamos viviendo una situación como para hacernos ‘los chistosos’”.

Renata Masciarelli, portera de América Femenil, lamentó la situación a través de sus redes sociales e hizo un llamado de atención a las autoridades para dar con el seguidor de Pumas.

“Total falta de respeto y súmale el riesgo de contagio. Ojalá lo encuentren las autoridades, no se puede normalizar esto”, compartió la arquera azulcrema.

Al igual que Masciarelli, usuarios reprobaron la conducta del aficionado, lo que motivó a Pumas a manifestarse al respecto a través de su cuenta de Twitter y reprobó la conducta. “Ser de Pumas no es esto”.

Lo sentimos, Monserrat. Lo ocurrido en las tribunas del Cuauhtémoc y esto, no reflejan los valores y principios por los que se rige nuestro equipo y la institución a la que representamos. Condenamos absolutamente estas muestras de inadaptación y violencia. Ser de Pumas no es esto https://t.co/Wou4Lzlvf0

No estaba en una calle solitaria, no le coqueteó a nadie, no iba vestida de forma provocativa….

Mi compañera ÚNICAMENTE estaba haciendo su trabajo y es un asco que pasen estas cosas.

¡Esto es #ViolenciaDeGenero y tenemos que erradicarla!

Mi solidaridad total @mont_gomez14 https://t.co/S1ZC7y4HRJ

— Leo Monterd (@LeoMonterd10) April 24, 2021