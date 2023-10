Lo que necesitas saber: Desde 2016, este partido regala al menos un gol en el partido

¿Quién dijo que la Liga MX no es espectacular? Porque América y Santos se encargaron de taparle la boca con muchos golazos y cuando decimos muchos, fueron más de cinco.

Aquellos apostadores que pusieron su dinerito a más de cuatro goles, seguramente les llamaron locos, pero después de ver el partido, hicieron sonar la caja registradora a lo grande.

Así que, los que no se fueron de fiesta o en su restaurante vieron el América vs Santos en las pantallas, no se pueden quejar porque se aventaron un auténtico partidazo.

El partido de la jornada en la Liga MX – Foto: Agencia Mexsport

Los golazos del América vs Santos

Santos abrió el marcador con un gol de vestidor. Al minuto uno, Juan Brunetta tiró desde lejos, el balón le botó a Malagón y se terminó yendo al fondo de la red.

Pero, poco le duró el gusto a los de Torreón, porque unos cuantos minutos después, Kevin Álvarez metió un centro que Henry Martín, remató como los dioses.

América le dio la vuelta al partido. En una descolgada, Julián Quiñones disparó a contra Carlos Acevedo, el rebote le quedó al nuevo mexicano y sólo cedió al Cabecita para que empujara el balón.

Fidalgo cometió un error en la salida, le dio el balón a Juan Brunetta, que fue el hombre más peligroso. El argentino filtró a Harold Preciado y con tiempo, hizo una vaselina para vencer a Malagón.

Pero, antes de que terminara el primer tiempo, América recibió una pena máxima. Julián Quiñones recibió la falta y él mismo se encargó de marcar el gol para las Águilas.

Otra vez las malas salidas en América le costaron un gol, y que decimos gol, golazo. Emerson recibió el balón después de un error del América, metió un disparo cruzado al ángulo, simplemente impresionante.

¿Más goles? Sí señores, Alejandro Zendejas le dio la ventaja definitiva al América y después de una buena jugada colectiva. Recibió en la parte derecha del área grande, con tiempo se acomodó y cruzó su disparo.

Ojo, que esos fueron todos los goles, pero le tenemos que dar un apartado a Carlos Acevedo para él solito. Leo Suárez cobró su tiro libre, en la barrera le desviaron el balón y el arquero de Santos se mandó un atajadón, que hizo recordar a Memo Ochoa en sus años mozos.

Te puede interesar