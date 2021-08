Pumas encuentra el gol, la polémica con el regreso de Renato Ibarra y los memes de la jornada 6

Esta semana tuvimos doble jornada en la Liga MX, aunque eso no significa que pudimos disfrutar de un futbol espectacular. Parece que los equipos hicieron los goles a media semana y para la jornada 6, se les mojó la pólvora porque reinaron los empates sin anotaciones.

La jordana 6 nos dejó unas cuantas sorpresas y también confirmo algunos buenos (y malos) momentos de los equipos en nuestra amada Liga MX. Tigres comienza a tomar forma y eso que Gignac sigue lesionado, pero Miguel Herrera parece que encontró la clave.

América -aunque sin Solari en el banquillo y aquí te decimos la razón- se afianza como líder invicto del torneo. De último minuto consiguió los 3 puntos antes unos Xolos que llegaron al Azteca para amargarle la tarde a los de Coapa, pero sin fortuna.

Pumas dejó el fondo de la tabla, aunque tampoco es que se alejó mucho, pero lo positivo es que el equipo encontró el gol y principalmente su delantero Dinenno. Triunfo y goles en CU que hacen ilusionar a la afición de los universitarios de recomponer el camino y aspirar a calificar a liguilla nuevamente.

Los empates sin goles fueron la constante de la jornada 6

La jornada de sábado prometía ser una de esas que tendría mucho espectáculo, los equipos programados en esos partidos daban la pinta de que eso serían, peeeero la vida te da sorpresas, sorpresas te da nuestra hermosa y siempre bien ponderada Liga MX.

De 4 partidos que se disputaron, sólo en uno hubo goles y tampoco es para levantar las campanas al vuelo porque fueron de penal. Atlas va Toluca, San Luis vs Cruz Azul y Rayados vs Chivas nos dieron 270 minutos de no ver ninguna celebración de gol.

El ‘Piojo’ Herrera encontró la fórmula para llevar a los Tigres a la victoria

Tigres ya está acercándose a los primeros lugares de la tabla en el Grita México Apertura 2021 y todo a que se volvió una aplanadora de sus últimos rivales, después de un inicio un tanto complicado para Miguel Herrera y sus dirigidos.

Otra vez volvieron a hacer 3 goles, ya son 2 jornadas seguidas y nuevamente el Diente López volvió a brillar con su actuación y un doblete que lo coloca como líder de goleo al momento. Gignac tendrá que ponerse las pilas a su regreso porque los reflectores estarán con el uruguayo y su excelente momento futbolístico.

Otro golazo del diente Lopez🔥 pic.twitter.com/YFlO9K4gAR — Viejo Paulino (@theoldpaulino) August 18, 2021

Venga Diente bajita la mano hoy toca triplete 🤑 pic.twitter.com/hcXkrGUBAm — Te Quiero Mucho Diente López Todos Los Días 🇺🇾 (@TeDiente) August 21, 2021

Pumas se reencuentra con el gol

No sólo volvieron a hacer gol, porque en 5 jornadas sólo habían registrado una anotación, sino que también consiguieron la primera victoria del torneo. Pumas y sus aficionados pueden descansar al menos una semana porque el equipo caminó ante un Puebla que vino a CU pensando que se encontraría un flan y se fue con la derrota en la jornada 6.

¿Ganó Pumas? ¿Qué sigue? ¿Dieces en la boleta de Bart? pic.twitter.com/4aYCyx0Z1E — Simpsonito (@SimpsonitoMX) August 22, 2021

América más líder que nunca y el regreso goleador de Renato Ibarra

América fue noticia esta semana y no por su buen juego o su liderato en la Liga MX, sino porque debido a la lesión de Leo Suárez, tuvieron que agregar un jugador a la plantilla y fue nada más ni nada menos que Renato Ibarra.

El regreso del ecuatoriano provocó un debate sobre si debería ser considerado con el conjunto americanista, pues a algunos aficionados (del Amé y otros que no) no les gustó la decisión de que vistiera nuevamente la playera del América. Peeeeero, la decisión fue de Solari y parece que dentro del campo le funcionó porque anotó gol y selló el triunfo.