Revive el penal atajado por Kepa que le dio al Chelsea la Supercopa de Europa ante Villarreal

Hasta la tanda de penales, así terminó la Supercopa de Europa que conquistó el Chelsea, Kepa Arrizabalaga fue la figura al detener el penal que le dio su segunda Supercopa de Europa a los ‘Blues’. Kepa entró de cambió al minuto 118 para los penales.

Un primer tiempo en el que el Chelsea aprovechó las desatenciones defensivas y los grandes desmarques de Timo Werner en ofensiva para hacer el gol que pondría a los ‘Blues’ en todo lo alto del firmamento con una nueva copa para sus vitrinas.

Para el segundo tiempo, los papeles cambiaron y el Chelsea le cedió el posesión, el balón y todo el control del partido al Villarreal, que depsués de tanto insistir a portería, logró el premio del empate en los pies de Gerard Moreno.

Los porteros se llevaron los reflectores, pues tanto Edouard Mendy como Sergio Asenjo fueron factores determinantes para mandar el partido a tiempo extra. Sus atajadas, marcaron el partido y siendo sinceros, en los goles poco pudieron hacer.

Poco arriesgaron ambos equipos en tiempo extra y es entendible, un error en esta instancia cuesta levantar un trofeo y ninguno de los jugadores dentro del campo se quiere vestir de villano. Chelsea más insistente en los 30 minutos de tiempo extra, pero no estuvieron finos de cara a meta.

26 minutos habían pasado en el encuentro y Chelsea atacaba incesantemente para abrir el marcador. Encontró una oportunidad en un contragolpe. Kai Havertz recibió el balón por la banda izquierda y condujo por unos metros, esperando el movimiento de sus delanteros.

Timo Werner sabía que estaba en posición de fuera de lugar, pero aún así hizo el movimiento para jalar la marca del defensor y lo consiguió. El central encargado de toda la zaga no pudo ver que Werner venía de offside y fue con el delantero. Con el espacio del punto penal libre, Ziyech entró para golpear el balón y poner el 1-0.

El premio a la insistencia llegó para el Villarreal. Siempre atentos estuvieron a los saques de Edouard Mendy, quien ya se había resbalado minutos antes. En otro error en una salida, Gerard Moreno recuperó el balón y cedió para Boulaye Dia.

Dia, el nuevo fichaje en ataque del Villarreal, usó su cuerpo para mantener la posición y aguantar para que Moreno recorriera su trayectoria. De taquito dio el pase el senagalés, Edouard Mendy salió para achicar, pero Gerard Moreno ya tenía la jugada en su mente, disparo cruzado al ángulo para empatar el marcador.

