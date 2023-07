El Fideicomiso Top 16 fue creado para apoyar hasta el 2028 a los nadadores mexicanos y que no vean afectada su carrera por la falta de apoyo económico de la CONADE

Ricardo Vargas, es un ex nadador olímpico, que durante sus años como atleta vio de cerca el daño que le hace al deporte la falta de apoyo económico, tal como ha sucedido en los últimos meses con la CONADE y los deportistas acuáticos.

Los clavados y el nado sincronizado son las disciplinas que más resultados otorgan a México, pero también existe la natación que ha estado ‘abandonada’ en los últimos años, pues los nadadores apenas tienen la posibilidad de asistir a tres competencias por año y no precisamente por falta de talento.

El deporte olímpico no comienza con cada edición de los Juegos Olímpicos, por el contrario, es un proceso que toma cuatro años de entrenamientos, competencias, fogueo, campamentos y eliminatorias, aunque nada de eso puede ser posible sin el apoyo económico, por eso es que cuando la CONADE se los niega a los atletas trunca todo un proceso de varios años.

“Me di cuenta de las dificultades que tenían otros atletas y que desgraciadamente verlos quedarse a la mitad del camino no poder concluir y la verdad es que se siente feo, porque son atletas que tienen mucho potencial, que tienen las ganas, el coraje, pero que por falta de apoyo se quedan atrás y no pueden continuar”

Ricardo Vargas, ex nadador olímpico