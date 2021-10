¡Dónde la puso! El golazo de Richard Sánchez tras el osote de la defensa de Pumas

El Apertura 2021 de plano no es el torneo de Pumas. Se le complica hacer goles y su juego no es precisamente el más atractivo de la Liga MX, en la cual podría terminar en el fondo de la tabla si no corrige en las últimas fechas y de hecho eso intentó frente al América, pero un error en la salida en el cierre del primer tiempo facilitó para que Richard Sánchez marcara un golazo.

Alfredo ‘Pollo’ Saldívar era criticado por sus errores puntuales en el arco de los Pumas, especialmente contra América, y aunque en gran medida el arco felino está en buenas manos con Alfredo Talavera, el arquero de la Selección Mexicana no escapó a la maldición azulcrema y fue víctima de un error de Jerónimo Rodríguez.

A ver el golazo de Richard Sánchez

Al partido no le pasaba mucho después de la media hora y parecía que esa tónica seguiría al minuto 35, cuando Richard Sánchez mandó un balón largo para Sebastián Córdova, quien quedó anulado cuando el esférico entró al área y Talavera salió para recoger el balón.

El arquero quiso jugar rápido con Jero, quien tenía tiempo y espacio por la banda derecha, donde terminó entregando el balón a Richard, quien sin pensarlo dos veces se animó a disparar fuera del área, pegadito a la línea de banda y desde ahí sorprendió al arquero de los felinos.