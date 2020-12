Robinho es sentenciado a nueve años de cárcel: ¿Qué hizo y desde cuándo lo acusan?

La carrera como futbolista del brasileño Robinho podría estar terminada de la manera menos pensada para el propio jugador, pues fue condenado por la Corte de Apelación de Milán, a nueve años de prisión por participar en una violación a una joven en una discoteca en la misma ciudad italiana.

Los hechos habrían ocurrido en el año 2013, cuando el futbolista brasileño jugaba su última temporada para el equipo rossonero antes de volver a Brasil, con el Santos. Además de Robinho, habría participado su amigo Ricardo Falcao, quien es acusado por el mismo delito contra la mujer albanesa, quien festeja su cumpleaños 23.

Robinho fue acusado desde 2014 y sentenciado en 2017

Para cuando ocurrieron los hechos, Robinho tenía 29 años de edad y ya habían pasado su mejores años como futbolista, después de haber militado en el Real Madrid y Manchester City. Su último gran club fue el Milán, al cual dejó en 2014, justo cuando había acusaciones en su contra sobre el caso de violación.

Ya como jugador del Santos de Brasil, Robinho negó las acusaciones que llegaban desde Italia, sin embargo, las investigaciones continuaron hasta que en 2017, cuando jugaba con el Atlético Mineiro fue sentenciado por la justicia de Milán a nueve años de prisión por violación.

Robinho insistió en negar las acusaciones y presentó una apelación ante la Corte de Milán, la cual ratificó la condena de nueve años, la cual supone el fin de una carrera que inició con altas expectativas y que se vino abajo con el paso de los años a tal grado que en este mismo año el Santos lo rechazó a pesar de que el jugador estaba dispuesto a cobrar el salario mínimo de Brasil.

El testigo clave en el caso

Al ser cuestionado sobre el caso, Robinho contestó que no tenía preocupación alguna sobre las investigaciones “Me río porque me importa un comino, la mujer estaba completamente borracha, ni siquiera sabe lo que pasó”, sin embargo, la postura cambió tras filtrarse las conversaciones entre el futbolista y un testigo clave.

El día en que sucedieron los hechos se presentó el músico brasileño Jairo Chagas en la discoteca y fue testigo de los hechos. Medios italianos filtraron la conversación entre el músico y Robinho, situación por la cual el Santos de Brasil decidió no fichar a Robinho.

“Yo te vi cuando colocaste el pene dentro de su boca”, dijo el cantante, de acuerdo con la información de Infobae, a lo que el futbolista contestó que eso no era una violación. Aceptó que cinco hombres estaban “encima de ella”, pero en su caso sólo fue sexo oral y con consentimiento.

“El error fue no haber sido fiel a mi esposa, no cometí ningún error de violar a alguien, de abusar de alguna chica o salir con ella sin su consentimiento. Mis amigos me contaron el día siguiente que, con el consentimiento de la chica, se enrollaron con ella, se relacionaron sexualmente porque ella quiso”, dijo el jugador después de ser cuestionado sobre la filtración de los audios.

¿Qué sigue para Robinho?

El jugador tendrá que pagar con su condena en Italia, ya que cuenta con antecedentes. En 2009, cuando era jugador del Manchester City, fue investigado por violación en otro centro nocturno, en la ciudad de Leeds, sin embargo, el atacante quedó en libertad tras el pago de una fianza, aspecto que no aplica ante la justicia de Milán.

“Esta sentencia es un ejemplo para la tutela de las mujeres y demuestra que el sistema funciona, cuando hace falta”, dijo Jacopo Gnocchi, abogado de la mujer.