A un año de Baréin: El ‘segundo cumpleaños’ de Romain Grosjean y la vida después de Fórmula 1

La Fórmula 1 no solo nos regala momentos inolvidables, sino que el riesgo de accidentes es muy alto. Esto lo sabe Romain Grosjean, quien el 29 de noviembre de 2020 estuvo involucrado en uno con incendio. El piloto francés sufrió fuertes quemaduras y el Gran Premio de Baréin representó su última carrera en la categoría.

Aunque ya pasaron 12 meses, es imposible olvidar la imagen del auto de Haas en llamas. Hubo varios minutos de incertidumbre en los que nadie sabía si Grosjean saldría con vida y la tensión subió de cero a 100 en cuestión de segundos. La buena noticia es que el galo salió bien y hoy sigue con su recuperación.

Independientemente de que corrió la temporada en IndyCar, Romain Grosjean enfrenta una nueva realidad todos los días. Desde disfrutar más a sus hijos, sus terapias con una psicóloga y las consultas médicas constantes, son parte de su rutina y le recuerdan la importancia de agradecer estar vivo a diario.

¿Cómo le va a Romain Grosjean a un año del accidente?

Los lamentos y las preocupaciones no existen. Romain Grosjean valora cada día desde que tuvo el accidente en Baréin y aprovecha para explorar nuevos horizontes en el automovilismo. Además, tiene que cumplir con ciertas reglas para cuidar sus manos y explicó todo esto en el podcast de Nico Rosberg.

“La mano derecha está bien, la izquierda no tanto. Puedo vivir casi de forma normal, aunque no puede darme el sol durante dos años. Necesito bloqueador y es doloroso 23 horas al día, tengo que hacer ejercicios para no perder la movilidad. No es todo color de rosa algo agradable, pero tengo mis dos manos, puedo manejar un auto, jugar con mis hijos y eso lo es todo“, explicó Grosjean.

Después de mostrar el estado de sus manos por las quemaduras, el ahora piloto de Andretti explicó por qué considera el 29 de noviembre como su segundo cumpleaños. El haber resurgido del fuego como ave fénix provocó que “volviera a nacer” y su perspectiva sobre la vida es completamente diferente.

“Creo que cada experiencia es diferente, la vida es hermosa y la mayor parte del tiempo hay una solución para vivir. No soy la clase de tipo que da lecciones de vida en redes sociales, pero una de las claves es nunca rendirse. Esto cambió mi vida para bien, es como tener un segundo cumpleaños. Todas las mañanas despierto y me recuerdo que estoy aquí“, agregó Romain Grosjean.

“Se sintió como estar a cinco segundos de morir”

La pregunta más frecuente que recibe Romain Grosjean referente al accidente, involucra el momento en el que quedó atrapado en el fuego. El francés dijo a Rosberg que hay partes del accidente que no recuerda, a pesar de que sí llegó a pensar que moriría en ese monoplaza.

“El impacto no se sintió tan mal para mí, pero intenté salir del auto y estaba atorado. No sabía si estaba al revés, realmente no sabes cómo estás. Me di cuenta de que la situación no se veía bien, en algún punto pensé que eso era todo, que ese era mi día. Se sintió como estar a cinco o 10 segundos de morir y luego pensé en mis tres hijos y dije: ‘No puedo dejarlos sin su padre’“.

“Podía sentir mis manos quemándose; normalmente cuando sientes algo caliente, quitas las manos pero no podía hacer eso. Eventualmente pude salir, fue el mejor momento de mi vida porque supe que iba a vivir, aunque estaba en shock al ver el fuego. Esta experiencia y el no darme por vencido me enseñó lo fuerte que puedo ser“, sentenció Grosjean.