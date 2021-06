¡Histórica! Rut Castillo es la primera mexicana en conquistar boleto olímpico en gimnasia rítmica

Después tres intentos, Rut Castillo puede escribir su nombre como la primera mexicana que competirá en unos Juegos Olímpicos en gimnasia rítmica. La tapatía conquistó el boleto a Tokio 2020 tras colgarse la medalla de oro en el Campeonato Panamericano de la especialidad.

Rut había tratado de alcanzar la plaza olímpica en los dos ciclos olímpicos anteriores, aunque sin obtener éxito, de modo que Londres 2012 y Río de Janeiro 2016 se quedaron sólo en ilusiones.

Rut Castillo ya se había retirado

Tras no conseguir el pase olímpico a Rio, Castillo optó por el retiro, sin embargo, salió de éste en 2017 tras su tercer ciclo olímpico, Rut estará en sus primeros Juegos Olímpicos, con 30 años, una edad que supera el rango de la amplia mayoría de participantes.

Sin embargo, en el Panamericano que se realiza en Brasil, Castillo dejó claro que la calidad no tiene edad y finalizó en el primer lugar del all around con un total de 91.50 puntos, con los cuales superó a las brasileñas Bárbara Domingos (89.250 puntos) y Natalia Gaudio (84.550 puntos), quienes conquistaron la plata y el bronce, respectivamente.

PLAZA OLÍMPICA PARA MÉXICO 🙌 🇲🇽 La gimnasta Rut Castillo, se ubicó en el primer sitio del all around del Campeonato Panamericano de #GimnasiaRítmica🤸‍♀️, que se realiza en Brasil 🇧🇷, al contabilizar 91.500, resultado con el que obtiene el boleto a #Tokyo2020 ¡Felicidades! 👏 pic.twitter.com/CjW13p6MMO — CONADE (@CONADE) June 12, 2021

Rut sumó 23.500 en la prueba con aro. En la prueba con pelota añadió 23.650 unidades, mientras que en mazas hizo 23.700. En cinta logró 21.100, con los cuales amarró la presea dorada y con ello el boleto a los Juegos Olímpicos.