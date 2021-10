La sanción a Lewis Hamilton que ayudaría a Red Bull en el Gran Premio de Turquía

¿Qué está pasandooo? La temporada de Fórmula 1 se pone cada vez más interesante y el Gran Premio de Turquía no será la excepción, pues traerá consigo momentos interesantes que empiezan con una sanción a Lewis Hamilton. Hoy líder del Campeonato de Pilotos, podría sufrir un fuerte revés que favorezca a Red Bull de cara al cierre del año.

Aunque no estaba en los planes de Mercedes, se tuvo que instalar un nuevo motor de combustión interna en el monoplaza del británico. Esto le costó una penalización de 10 lugares en la parrilla de salida para la carrera del domingo, así que el objetivo es claro: conseguir la pole position.

BREAKING: Lewis Hamilton is set to receive a 10-place grid penalty for Sunday’s race

His car has a new internal combustion engine, exceeding his allocation#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/TUy4idPRdx

— Formula 1 (@F1) October 8, 2021