Lo que necesitas saber: Sarah Schleper fue descalificada por no cumplir con las reglas, pues su tabla tenía una medida superior a la permitida en la competencia.

La participación de los mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 sin duda pasará a la historia… pero sobre todo la de Sarah Schleper, quien tras ser descalificada de la competencia, anunció que posiblemente le dirá adiós a los olímpicos.

Foto: @juegosolimpicos

¿Por qué descalificaron a Sarah Schleper de los Juegos Olímpicos de Invierno?

Lo dicho. La historia de Sarah Schleper en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 ha llegado a su fin tras ser descalificada debido a un fallo técnico con su esquí.

Mediante una breve entrevista con Claro Sports, la mexicana informó que había sido descalificada por no cumplir con las reglas, pues su tabla tenía una medida superior a la permitida en la competencia (50 mm).

“Yo estaba en 51 (mm), no sé por qué, los medí anoche; entonces me van a descalificar. Es terrible, no puedo, no es la manera en que quiero despedir a mi deporte y todo este evento”, mencionó.

Anuncia su posible adiós de los Juegos Olímpicos

De acuerdo con una declaración compartida en Olympics.com, estos podrían haber sido los últimos Juegos Olímpicos de Sarah Schleper, pues quiere dar “chance” a las nuevas generaciones para que participen.

“Quiero transmitirles la pasión y el amor por el esquí alpino. Me encanta enseñar a los niños y divertirnos”, compartió.

Ahora, con esta despedida y el cierre de una carrera histórica en la que participó en siete Juegos Olímpicos de Invierno, Sarah Schleper le deja paso a su hijo, Lasse Gaxiola, quien continuará su legado y competirá este lunes… siendo la última participación mexicana en el evento.