Lo que necesitas saber: Lasse Gaxiola es oficialmente el atleta mexicano más joven en competir en Juegos Olímpicos de Invierno

Lasse Gaxiola tiene un lugar eterno en los libros del deporte mexicano. Hizo historia por partida doble al debutar en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, como el atleta más joven de nuestro país, y al completar la grandiosa historia de madre e hijo con Sarah Schleper.

Lasse Gaxiola en su debut en Juegos Olímpicos de Invierno

¿Cómo le fue a Lasse Gaxiola en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Lasse Gaxiola compitió en el eslalon gigante varonil del Esquí Alpino este 14 de febrero, donde cayó una medalla de oro histórica para Brasil. Marcó un tiempo de 1:27:23 en su primer descenso, mientras que en el segundo bajó su marca a 1:20:85, para un total de 2:48:08.

Con eso quedó en el puesto 53 de la competencia, lo cual tiene un mérito enorme considerando que 12 competidores de países como Italia, Alemania, Estados Unidos, Noruega y Francia no pudieron completar la prueba.

Y lo que siempre se dice: ¿Te imaginas ser el número 53 de todo el mundo en lo que sea que te dediques a los 18 años? ¡Es algo brutal! Lasse Gaxiola está en sus primeros Juegos Olímpicos y ya quedó por encima de otros 28 atletas de países donde el Esquí es un deporte más popular y con mayores recursos.

La doble historia que completa Lasse Gaxiola con su debut

Dejando un poco de lado el resultado, no podemos irnos sin mencionar que Lasse Gaxiola hizo historia desde el primer momento en que sus esquís tocaron la nieve y el cronómetro comenzó a correr.

Con sólo competir, se convirtió en el mexicano más joven en estar en unos Juegos Olímpicos de Invierno a sus ya mencionados 18 años.

Y claro, también con el simple hecho de comenzar a deslizarse en la nieve, completó la historia de la primera dupla madre e hijo que compiten en la misma edición de Juegos Olímpicos de Invierno (AQUÍ esa historia completa). Sarah Schleper debe sentirse como la madre más orgullosa del mundo en estos momentos.

Sarah Schleper mostró su orgullo por ver a su hijo en Juegos Olímpicos

Foto: @victorymedia.oficial (Instagram)

¿Cuándo vuelve a competir y dónde ver a Lasse Gaxiola?

Y lo mejor es que Lasse Gaxiola todavía no se despide de Milán Cortina 2026, ya que aún le falta competir en un par de días.

Estará en el eslalon masculino este lunes 16 de febrero a las 03:00 de la mañana para su primera carrera, y a las 06:30 am para la segunda. Después de eso, entonces sí habremos visto el final de la participación mexicana en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Como siempre, la opción para ver a Lasse Gaxiola es el canal de Youtube de Claro Sports, así como a través de ViX.

¡Este muchacho nos llena de orgullo!