América femenil es el primer equipo mexicano en toda la historia en estar nominado al Balón de Oro este 2026. Compite con Barcelona, OL Lyonnes, Manchester City y Bayern Múnich. La ceremonia de entrega es el 26 de octubre

Lo que necesitas saber: América Femenil ganó tres títulos este año y jugará el Mundial de Clubes en 2028

América Femenil tuvo un año épico, lo que las lleva a hacer historia pura. Son el primer equipo mexicano y el primero fuera de Estados Unidos y Europa nominado a mejor club femenino del mundo en el Balón de Oro. ¡Verdaderamente unas superestrellas!

Oh sí, las Superpoderosas están nominadas al Balón de Oro 2026, junto con puras potencias del planeta como son Barcelona, Bayern Múnich, Manchester City y OL Lyonnes.

(Obvio está sonando en nuestra cabeza eso que dice más o menos así: “Él me dice que quiere divertirse… Yo le digo que los rumores vuelan… Él me dice que no le importa estar ¡con una superestrella!”)

América femenil / Foto: Mexsport

América Femenil, nominadas al Balón de Oro 2026

Este 8 de septiembre se dieron a conocer las y los nominados al Balón de Oro 2026 (acá están las listas completas), pero naturalmente debíamos hacer mención aparte a las Águilas.

América femenil se alza como el primer equipo mexicano nominado al Balón de Oro en la historia, ya sea varonil o femenino. Nunca antes nuestro país había tenido un club entre los mejores del planeta en este galardón, por eso queda prohibido olvidar este día, le vayas o no al Ame.

Y como decíamos, también es histórico porque nunca antes un equipo femenil que no fuera de Europa o Estados Unidos, había estado nominado al Balón de Oro. Una barrera que hasta hace unos años parecía indestructible.

Foto: @ballondor (vía X)

¿Qué hizo América Femenil para ser nominada al Balón de Oro 2026?

La pregunta real es qué no hizo. América Femenil fue el mejor equipo de nuestro país y de toda la región, pues conquistó 3 títulos en cosa de unas semanas.

Primero ganó la tercera estrella en la Liga MX Femenil, tras varias finales donde se le negó el trofeo.

tras varias finales donde se le negó el trofeo. Una semana después conquistó la Concachampions femenil, superando a dos equipos estadounidenses: primero despachó a las vigentes campeonas Gotham FC en semifinales, y luego derrotó al Washington Spirit de Michele Kang en la final.

superando a dos equipos estadounidenses: primero despachó a las vigentes campeonas Gotham FC en semifinales, y luego derrotó al Washington Spirit de Michele Kang en la final. Antes de iniciar la presente temporada venció a Tigres para conseguir el campeón de campeonas del futbol mexicano.

Gracias a este gran año, América Femenil podrá demostrar su potencial en la Copa de Campeonas de la FIFA 2027, donde enfrentará a las ganadoras de la Copa Libertadores y posiblemente al Barcelona de Aitana Bonmatí.

También tiene un lugar asegurado en el primer Mundial de Clubes femenil que se celebrará en 2028.

¿Cuándo sabremos si América Femenil gana el Balón de Oro 2026?

La entrega del Balón de Oro 2026 se llevará a cabo el próximo lunes 26 de octubre, y el reconocimiento al mejor equipo femenino del mundo será de las primeras premiaciones.

La ceremonia está programada para las 13:00 horas del centro de México, así que te recomendamos verla desde el principio para checar cuando le den el premio a las Águilas. Porque elegimos creer que así será.