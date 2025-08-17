Lo que necesitas saber: La selección femenil mexicana de Flag Football ganó el oro en 2022 y tras su victoria este 2025, revalidó su título obtenido en China.

¡Otro oro más para México! La Selección Femenil Mexicana de Flag Football regresó a los World Games con una sola misión: Volver a colgarse la medalla de oro como lo hicieron hace ya tres años y… lo lograron.

Tan en serio jugaron este certamen, que arrasaron en la fase de grupos, aplastaron a las anfitrionas en cuartos de final, y no tuvieron mayor complicación en semifinales.

Ahora tras jugar la final contra Estados Unidos y con un marcador parejo, el equipo mexicano logró convertirse en bicampeón.

Foto: @nflmx

Resulta que los World Games se están celebrando este 2025 en Chengdú, China. Hablamos de los Juegos Mundiales donde se desarrollan diferentes deportes no incluidos en Juegos Olímpicos.

De hecho, el Flag Football vive su última “prueba” antes de integrarse al programa olímpico en Los Ángeles 2028. Y lo dicho, la Selección Femenil Mexicana le pasó por encima a Japón, Italia, Gran Bretaña, China, Canadá.

Y ahora en la final contra Estados Unidos, revalidó su oro obtenido en 2022. Aunque eso sí, no fue algo fácil, pues con un marcador muy reñido, México logró ponerse por encima en los últimos momentos del partido.

Foto: @nflmx

Ahora sí, vamos con el dato importante. ¿Cuándo jugó la selección femenil de Flag Football? La final fue algo noche en México, pero hubo mucho apoyo antes de dormir.

México jugó contra Estados Unidos este sábado, 16 de agosto, a las 22:50 horas.

La buena noticia es que aunque no hay transmisión en televisión, fue posible ver su partido, ya que lo pasaron en la página oficial de los World Games, justo en este enlace: https://live.theworldgames.org/

Foto: Federación Mexicana de Futbol Americano

Es neta, México no tuvo ningún problema para avanzar de ronda tras ronda, pues ganó sus tres partidos de fase de grupos, y mantuvo el paso contundente, incluso en la final.

México 41-24 Japón | Fase de grupos

| Fase de grupos México 46-7 Italia | Fase de grupos

| Fase de grupos México 34-13 Gran Bretaña | Fase de grupos

| Fase de grupos México 40-0 China | Cuartos de final

| Cuartos de final México 25-13 Canadá | Semifinales

| Semifinales México 26-21 Estados Unidos | Final

¡Están en otro nivel y ganaron el oro!