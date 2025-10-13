Lo que necesitas saber: El objetivo de aumentar a 48 selecciones el Mundial 2026 es que más países jueguen el torneo y parece que funcionará

Tal como se prometió, aumentar el número de participantes hará que varios países jueguen su primer Mundial en 2026.

La lista aun es corta, pero seguro irá en aumento con el paso de las eliminatorias.

Imagen ilustrativa de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Foto: FIFA.

Mundial 2026: Seleciones que jugarán su primera Copa del Mundo

Tanto Jordania como Uzbekistán aseguraron su boleto al Mundial 2026 desde el 5 de junio. Uzbekistán solo necesitaba no perder contra Emiratos Árabes y sacó el empate a 0 de visita, asegurando su lugar.

Jordania necesitaba una combinación más complicada, pues debían derrotar a Omán a domicilio y esperar que Corea venciera de visita a Irak. Y pues sí, ambos resultados se dieron.

Ambas selecciones son ya parte de la lista de clasificados, lo cual se le puede agradecer al aumento a 48 equipos participantes.

Uzbekistán ya clasificó al Mundial 2026 / Foto: FIFA

Jordania debutará en el Mundial 2026 / Foto: FIFA

Cabo Verde, debutante de África

En África también aumentó el número de participantes, de 5 a 9 lugares directos. Gracias a eso tendremos a un debutante como Cabo Verde, que resistió la intensa carrera por el boleto ante la siempre fuerte selección de Camerún.

Se trata de un país con poco más de 500 mil habitantes, cuyo territorio se forma por islas en un archipiélago. Se dice que es, por ello, el país más pequeño que clasifica a un Mundial y el segundo con menor población.

Otras selecciones que podrían jugar su primer Mundial en 2026

Falta mucho camino rumbo al Mundial 2026, pero estamos seguros de que Uzbekistán, Jordania y Cabo Verde no serán las únicas selecciones que jugarán su primera Copa del Mundo.

Seguro la lista de debutantes será larga, y para muestra, basta ver a los países que en este momento sueñan con su primer Mundial por el puesto en que se ubican en sus respectivas eliminatorias.