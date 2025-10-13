Lo que necesitas saber:

El objetivo de aumentar a 48 selecciones el Mundial 2026 es que más países jueguen el torneo y parece que funcionará

Tal como se prometió, aumentar el número de participantes hará que varios países jueguen su primer Mundial en 2026.

La lista aun es corta, pero seguro irá en aumento con el paso de las eliminatorias.

sonic-id-musica-mundial-2026-toy-selectah-ims-3
Imagen ilustrativa de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Foto: FIFA.

Mundial 2026: Seleciones que jugarán su primera Copa del Mundo

Tanto Jordania como Uzbekistán aseguraron su boleto al Mundial 2026 desde el 5 de junio. Uzbekistán solo necesitaba no perder contra Emiratos Árabes y sacó el empate a 0 de visita, asegurando su lugar.

Jordania necesitaba una combinación más complicada, pues debían derrotar a Omán a domicilio y esperar que Corea venciera de visita a Irak. Y pues sí, ambos resultados se dieron.

Ambas selecciones son ya parte de la lista de clasificados, lo cual se le puede agradecer al aumento a 48 equipos participantes.

Uzbekistán y Jordania jugarán su primer Mundial en 2026
Uzbekistán ya clasificó al Mundial 2026 / Foto: FIFA
Uzbekistán y Jordania jugarán su primer Mundial en 2026
Jordania debutará en el Mundial 2026 / Foto: FIFA

Cabo Verde, debutante de África

En África también aumentó el número de participantes, de 5 a 9 lugares directos. Gracias a eso tendremos a un debutante como Cabo Verde, que resistió la intensa carrera por el boleto ante la siempre fuerte selección de Camerún.

Se trata de un país con poco más de 500 mil habitantes, cuyo territorio se forma por islas en un archipiélago. Se dice que es, por ello, el país más pequeño que clasifica a un Mundial y el segundo con menor población.

Otras selecciones que podrían jugar su primer Mundial en 2026

Falta mucho camino rumbo al Mundial 2026, pero estamos seguros de que Uzbekistán, Jordania y Cabo Verde no serán las únicas selecciones que jugarán su primera Copa del Mundo.

Seguro la lista de debutantes será larga, y para muestra, basta ver a los países que en este momento sueñan con su primer Mundial por el puesto en que se ubican en sus respectivas eliminatorias.

  • Gabón: Está en puestos de repechaje
  • Surinam: Es líder de su grupo
  • Nueva Caledonia: Jugará el repechaje intercontinental
  • Kosovo: Está en puestos de repechaje
  • Macedonia: Es líder de su grupo por encima de Bélgica
  • Albania: Está en puestos de repechaje

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

Todas las selecciones clasificadas al Mundial 2026

Todas las selecciones clasificadas al Mundial 2026
gabriela-rodriguez-gana-plata-campeonato-mundial-tiro-escopeta

¡Orgullo mexicano! Gabriela Rodríguez gana plata en Campeonato Mundial de Tiro de Escopeta
Así reacciona la afición a la eliminación de México ante Argentina en el Mundial Sub 20

“Vaya robo”: Así reacciona la afición a la eliminación de México ante Argentina en el Mundial Sub 20
calendario-partidos-seleccion-mexicana-mexico-2025

Los partidos que le faltan a México en 2025

Mi nombre es Christian, soy egresado de la UNAM y llevo ligado a la creación de contenidos digitales desde el 2015. Trabajé en Reforma, distintos portales de futbol y blogs especializados antes de llegar...

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook