¡Salah se queda sin Mundial! Mané y Senegal eliminan en penales a Egipto en la eliminatoria rumbo a Qatar 2022

El Mundial de Qatar 2022 no contará con la presencia de Mohamed Salah ni de la Selección de Egipto. Senegal hizo válida su condición de local en el juego de vuelta ante Egipto y en tanda de penales selló el pase al Mundial de Qatar de la mano de Sadio Mané.

Para este juego se inauguró el Stade Me Abdoulaye Wade, el cual se llenó una hora antes del silbatazo inicial y durante el juego se pusieron observar una infinidad de rayos láser apuntando a cada uno de los jugadores de Egipto de todos los ángulos posibles, sin embargo, el silbante nunca detuvo el partido para pedir el “cese al fuego”.

Stade du Senegal 🇸🇳 packed to the rafters ahead of this very important tie. The ambience is absolutely incredible. Stunning! 🤗 #WCQ2022 pic.twitter.com/C6sdMGz1EW

— Usher Komugisha (@UsherKomugisha) March 29, 2022