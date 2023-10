Pronto conoceremos al nuevo campeón de la Serie Mundial 2023. Los Rangers Texans y los Arizona Diamondbacks son los equipos que se coronaron tanto en la Liga Americana y la Liga Nacional, respectivamente, pero no sólo dichas novenas pueden ganar, sino que tú también.

Nuestros amigos de MLB se pusieron la del Puebla con unos kits bien chidos, los cuales pueden ser tuyos en esta misma semana, ya sea que la Serie Mundial se defina en cinco, seis o siete partidos, así que prepárate porque será necesario que expongas tus conocimientos sobre la Serie Mundial o que apeles a tu buena suerte.

Rangers Texans / Getty Images

¿Cómo me puedo ganar esos kits de MLB?

Cada uno de los kits contiene dos vasos, dos pop socket, un jersey (son de diferentes equipos y se darán de manera aleatoria), una pelota jumbo y una bolsa para que te puedas llevar todos estos regalitos directo a casita y aquí te van las instrucciones para ganarlos.

1- Necesitas seguir las cuentas de Sopitas Deportes en Instagram y Facebook y tomar una captura de tu follow. Ahora te decimos qué hacer con esa captura.

2- En Sopitas.com encontrarás un quiz (aquí te dejamos el link) sobre la Serie Mundial y es necesario que obtengas una calificación perfecta, a la cual le tendrás que tomar una captura. Si te equivocas en alguna respuesta, puedes volver a intentar hasta que obtengas la calificación perfecta.

3- Adjunta todas tus capturas de pantalla en este link, en el que te pediremos algunos datos para contactarte en caso de que seas parte de los ganadores o ganadoras (nombre y mail).

4- Los ganadores o ganadoras serán los primeros que contesten y adjunten sus resultados de manera correcta.

Diamonbacks ganaron el segundo juego de la Serie Mundial

IMPORTANTE

– Deberán seguir a SopitasDeportes en sus redes sociales (Facebook e Instagram). De no hacerlo quedarán descalificados automáticamente.

– Los ganadores serán los primeros que cumplan con todos los pasos correctamente.

– Esta dinámica comienza el 30 de octubre y termina el 1 de noviembre de 2023.

– El ganador será notificado el 2 de noviembre de 2023 (así que estén muy atentos a sus mails).

– Es importante que sus cuentas de Instagram y Facebook no estén protegidas (que no sean privadas, pues), ya que debemos verificar que hayan seguido todos los pasos de manera correcta.

– Este concurso es para mayores de edad.

-Esta dinámica es sólo para la ciudad de México y área metropolitana

– Nos reservamos el derecho de no considerar participantes por prácticas sospechosas o maliciosas.

