La Champions League 2025-2026 inicia el 16 de septiembre, pero todavía no se revela el calendario completo

¡Habemus Champions! Se realizó el sorteo de la Champions League 2025-2026 y vaya que nos dejó grandes partidos para tenerlos en el radar y marcar en el calendario cuando se jueguen (porque sí, ya está listo el calendario completo).

La Champions League y los cambios que vienen para el torneo
La Champions League y los cambios que vienen para el torneo – Foto: Getty Images

Algunos de los mejores partidos que nos deja el sorteo de la Champions League 2025-2026

Con el nuevo formato, está muy complicado recopilar toooooodos los partidos, por eso te dejamos acá algunos de los que pintan para ser los más emocionantes:

  • Bayern Múnich vs Chelsea – 17 de septiembre
  • Liverpool vs Atlético de Madrid – 17 de septiembre
  • Manchester City vs Napoli – 18 de septiembre
  • Newcastle vs Barcelona – 18 de septiembre
  • Barcelona vs PSG – 1 de octubre
  • Arsenal vs Atlético de Madrid – 21 de octubre
  • Real Madrid vs Juventus – 22 de octubre
  • Liverpool vs Real Madrid – 4 de noviembre
  • PSG vs Bayern Munich – 4 de noviembre
  • Chelsea vs Barcelona – 25 de noviembre
  • Arsenal vs Bayern Múnich – 26 de noviembre
  • Real Madrid vs Manchester City – 10 de diciembre
  • Inter de Milán vs Arsenal – 20 de enero
  • Napoli vs Chelsea – 28 de enero
Mejores partidos tras el sorteo de la Champions League
Foto: UEFA

También destaca que el modesto Pafos tendrá que enfrentar a gigantes como Bayern, Juventus y Chelsea, algo que solo la bendita Champions permite.

Y podemos resaltar que el Real Madrid hará historia visitando al Kairat Almaty, el equipo que juega en la frontera con China, prácticamente un partido jugado en Asia. De hecho, el Kairat Almaty romperá el récord de la mayor distancia entre dos equipos en una Champions cuando enfrente al Sporting de Lisboa. De acuerdo con Google Maps, ¡hay más de 6 mil 800 kilómetros entre ambas ciudades!

Partidos de la Champions League 2025-2026
Distancia entre Lisboa y Almaty

No podemos dejar de mencionar a los rivales del Copenhague de Rodrigo Huescas, quien dará la cara por México en esta Champions League, porque le tocó un calendario muy complicado: Dortmund, Barcelona, Leverkusen, Villarreal, Tottenham, Napoli, Qarabağ y Kairat Almaty.

Rodrigo Huescas con el Copenhague
Foto: @rodrigohuescas18

Y Alex Padilla no se queda atrás, ya que el Athletic Club tampoco tendrá un camino fácil. Aquí sus rivales: PSG, Dortmund, Arsenal, Atalanta, Sporting Lisboa, Slavia Praga, Qarabağ y Newcastle United.

¿Cuándo empieza la Champions League?

Recuerda que la fase de liga arranca el martes 16 de septiembre, y la Jornada 1 se extenderá hasta el jueves 18.

