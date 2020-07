Estos son los partidos de Cuartos de Final y Semifinales de la Europa League

La Europa League estará de vuelta tras la pandemia de coronavirus, con los duelos pendientes de Octavos de Final. Por eso se llevó a cabo el sorteo para definir los cruces que habrá en Cuartos de Final y Semifinales del segundo máximo torneo de clubes en el Viejo Continente.

Con sede en Alemania, donde se reanudó el futbol europeo antes que en ningún lado, la Europa League reanudará con los partidos pendientes de Octavos de Final. Los cruces de Inter de Milan vs Sevilla y Getafe vs Roma, que no alcanzaron a disputar el duelo de ida, se definirán con una eliminatoria a partido único.

El día oficial del regreso de la Europa League es el 5 de agosto. Las seis eliminatorias que sí disputaron el partido de ida, se definirán con el marcador global que se lleve. Es decir, Manchester United goleó al LASK. El Bayer Leverkusen hizo lo propio ante el Rangers y el Basel tiene ventaja de tres goles sobre el Eintracht Frankfurt.

Shakhtar triunfó en casa del Wolfsburg, Istanbul tiene ventaja de un gol sobre el Copenhague, mientras que el Wolves de Raúl Jiménez empató con el Olympiakos como visitante, por lo que tendrá ventaja del gol fuera de casa para la vuelta.

A partir de ahí, los Cuartos de Final de la Europa League se jugarán entre el 10 y 11 de agosto. Las Semifinales se llevarán a cabo entre el 16 y el 17 de agosto. Por último, la Gran Final será el 21 de agosto y por eso se llevó a cabo el sorteo. A diferencia de la Champions League, que también definió sus cruces y acá te los dejamos, ningún equipo ha calificado de manera oficial a la siguiente ronda.

Los Cuartos de Final de la Europa League

Wolfsburg / Shakhtar Donetsk vs Eintracht Frankfurt / Basel

Eintracht Frankfurt / Basel LASK / Manchester United vs Istanbul / Copenhague

Istanbul / Copenhague Inter de Milan / Getafe vs Rangers / Bayer Leverkusen

Rangers / Bayer Leverkusen Olympiakos / Wolves vs Sevilla / Roma

Las Semifinales de la Europa League