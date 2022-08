CEO de Fórmula 1 descarta el regreso del Gran Premio de Rusia: "No tendremos negociaciones"

Aunque 2022 representa la cierta normalidad en la Fórmula 1 luego de las cancelaciones por la pandemia de COVID-19, el calendario también sufrió un cambio. El Gran Premio de Rusia salió de la lista por la invasión a Ucrania y parece que no volverá… al menos en un buen rato.

Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, habló sobre otro posible regreso: Alemania. Ante los rumores sobre la salida de carreras históricas como Bélgica, se podría abrir la puerta a estos países; sin embargo, el directivo explicó que este tipo de elecciones pasan por más que el presupuesto.

“El dinero es importante en todas partes, incluso para nosotros. Pero no solo miramos el dinero. El paquete completo tiene que ser correcto. Si solo miramos nuestra cuenta bancaria, el calendario ciertamente se vería diferente. No vendo el alma de la Fórmula 1. Este es un cambio normal. Nos estamos abriendo a todo el mundo“, declaró Domenicali de acuerdo con Sky Sports.

Getty Images

Y ahí fue cuestionado sobre el Gran Premio de Rusia. Domenicali reveló que los organizadores sí intentan volver al calendario, pero remarcó que ni siquiera el dinero que se ofrece podría negociar ese regreso.

“Siempre digo que nunca hay que decir nunca, pero en este caso puedo prometerlo: No tendremos más negociaciones con ellos. No habrá más carreras allí. Hay cosas que no son negociables“.

Getty Images

Las puertas están cerradas para los rusos en la Fórmula 1

Al recordar que el Gran Premio de Rusia dejó de formar parte del calendario de Fórmula 1, es imposible no pensar en Nikita Mazepin. El piloto ruso se quedó sin asiento para 2022 por el mismo conflicto y Kevin Magnussen regresó a Haas para reemplazarlo.

Las posturas se dividieron entre los pilotos y mientras algunos como Sebastian Vettel estuvieron de acuerdo con no correr en Rusia, Mazepin recibió mensajes de solidaridad de sus colegas. Peeero la novela se puso buena porque hace unos meses, el ruso demandó a la escudería por adeudos.

Getty Images