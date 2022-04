Subastan banco en el que se sentó Lewis Hamilton porque conserva las “huellas de su trasero”

¿Cuánto pagarías por un artículo utilizado por un piloto de Fórmula 1? Lewis Hamilton visitó Malasia hace poco y esto generó un montón de emociones entre sus aficionados. El siete veces campeón dio algunas entrevistas junto a George Russell, por lo que se sentaron en varios bancos y sillas.

Y tú te estarás preguntando qué tiene que ver Hamilton con los lugares en los que se sienta. Pues resulta y resalta que en uno de los eventos organizados por Petronas, aprovecharon para guardar el taburete que utilizó el británico. Este apareció después en una página, subastado por un precio nada normal para un objeto de este tipo.

Independientemente de las conferencias o entrevistas que Lewis Hamilton dio en Malasia, el siete veces campeón buscó algunos lugares para descansar. Entre evento y evento, utilizó un banquito de plástico como los que vemos en México en los puestos de comida y demás.

Las cámaras de Mercedes lo captaron sentado muy sonriente y esta fotografía se aprovechó para armar la subasta. Los organizadores publicaron orgullosos el resultado de la puja, pues se obtuvieron casi 3 mil ringgits. Esto equivale a aproximadamente 13 mil 600 pesos mexicanos.

Pero más allá del precio que pagó la persona que ganó la subasta, la descripción en el sitio web llamó la atención en todo el mundo. El portal Says.com recuperó la publicación en la que se asegura que el banco se envolvió de manera especial para “conservar la frescura de las huellas del trasero” de Hamilton.

Todavía no se sabe quien compró este banquito, ya que el nombre se mantiene en el anonimato. Sin embargo, las opiniones están divididas entorno a esta situación. Algunos consideran que se trata de un artículo de colección muy especial y otros argumentan que se trata de un objeto como cualquier otro porque no es posible resguardar esas huellas.

