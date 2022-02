Todo lo que pasó en el Super Bowl entre Rams y Bengals explicado en términos pamboleros

Todo el mundo habló del Super Bowl este domingo, lo viste y que chido que hayan ganado los Rams ¿pero no entendiste ni papa de lo que pasó en el Super Bowl? Entonces estás en lugar indicado, pues acá te explicamos lo sucedido en términos pamboleros.

Cooper Kupp se quedó con el MVP después de un temporadón y tras armar la jugada del touchdown con el que los Rams conquistaron su segundo Super Bowl, mientras que los Bengals se quedaron con las manos vacías.

Rams y Bengals no eran precisamente los equipos favoritos para llegar al Super Bowl, ya que los Green Bay Packers y los Titans fueron eliminados en la ronda divisional de los playoffs, o sea, al inicio de la Liguilla.

Si tuviéramos que darle identidad a los Bengals en la Liga MX, tendría que ser algo así como el Atlas, pues Cincinnati llegó dos veces al Super Bowl y los perdió y este año quería romper la sequía. 🦊

Los Rams ya ganaron el Super Bowl, juegan en una ciudad importante del país, pero no es la capital. Tienen una economía estable y estadio nuevo y súper chido, así que sería algo así como Rayados de Monterrey, ya ven que no gana fuera de casa. 🤠

En el tercer cuarto, los Bengals le dieron la vuelta a los Rams, aunque la jugada fue polémica. ¿Ni te enteraste de esta polémica? Pues resulta que en la jugada, Tee Higgins jaló del casco al defensivo de los Rams, lo cual es una acción ilegal y la anotación debió ser anulada.

Trasladado al futbol, esta jugada debió ser revisada en el VAR. En la NFL existen las revisiones, aunque esta acción pasó desapercibida y aquí es cuando entraría los comentarios de Futbol Picante: “Si no lo van a usar, ¿entonces para qué está el VAR?”

