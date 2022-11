El recuerdo del 'Tata' Martino sobre su época como futbolista: "Nadie ha corrido menos que yo"

Gerardo ‘Tata’ Martino encabeza el proyecto de la Selección Mexicana para Qatar 2022, pero años antes también fue jugador. Puede que esa etapa sea una de las menos recordadas en su carrera y no hablamos por nosotros, sino que él mismo lo dice.

El director técnico tiene el reto de regresar a México al famoso quinto partido; no obstante, las críticas a su estilo y resultados son una constante en los últimos meses. ¿Pero a qué futbolista actual se parece Martino? Desde su punto de vista, a ninguno.

Agencia Mexsport

“Es muy difícil, esto lo digo siempre, no creo que haya alguien que haya corrido menos que yo. Primero de central (contención) y luego de enlace, pero viendo siempre jugar al pie. Mi técnica individual era buena y tuve entrenadores benévolos.

“Hoy hay que tener otra participación. Hoy no se puede aceptar que un jugador camine un rato largo en la cancha, es impensado porque se necesita correr para desmarcar, para encontrar los espacios, para decidir pronto. No hubiera tenido ningún problema para decidir con la técnica, pero para encontrar esos espacios, no los hubiera encontrado nunca“, explicó ‘Tata’ Martino en entrevista para ESPN.

Su trayectoria en la cancha nos remonta a Newell’s Old Boys, cuando era un chavito de 17 años en 1980. Después del debut profesional, Gerardo Martino pasó por el Tenerife, O’Higgins y Barcelona de Ecuador.

Especial

Martino no extraña la época como futbolista

Así como hay exfutbolistas que darían todo por regresar a jugar, otros como Gerardo Martino no lo piensan ni de chiste. El estratega está contento con lo que vive ahora y si bien extraña algunas cosas, no es la profesión en sí.

“Trato por lo menos de no hacer referencia a mí en la época que yo jugaba y no tengo ninguna añoranza de mi época como jugador. Tengo añoranza por la vida que se fue yendo, pero no por el hecho de haber dejado de jugar al futbol; evito las comparaciones, las épocas son totalmente diferentes, los tiempos son distintos.

“Yo siempre creo que al jugador lo que le interesa es lo que está pasando hoy, no lo que me pasaba a mí 30 años atrás. Cuando me retiré, bajé la persiana. Jugué algún torneo aislado de veteranos y fácilmente han de ser 20 años que no juego un partido de futbol“, agregó Martino.

Foto: Getty