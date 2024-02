Lisa López-Galván no sólo era aficionada a los Chiefs, también era madre de dos hijos a quienes su familia quiso ayudar mediante una recaudación. Taylor Swift es sólo una de miles de donantes que ayudó a la causa

Taylor Swift donó un total de 100 mil dólares a la familia de Lisa López-Galván, aficionada mexicana que mataron en el desfile de los Kansas City Chiefs. Lo hizo a través de una campaña de GoFundMe donde el objetivo era recaudar 75 mil dólares para cuidar a sus hijos.

Lisa López-Galván asistió al desfile de los Kansas City Chiefs con la única intención de celebrar la victoria de su equipo en el Super Bowl. Era DJ, madre, hija, esposa y amiga; pero el tiroteo en Union Station le arrebató la vida, dejando un vacío en su familia y su comunidad.

“Este fondo se creó para beneficiar a la familia de Lisa López-Galván. Lisa estaba celebrando el desfile de la victoria de los Chiefs en el Super Bowl cuando fue asesinada sin sentido. Le sobreviven dos hijos y su esposo durante 22 años. Este fondo ayudará a brindar apoyo financiero a su familia mientras procesan esta incomprensible tragedia”.

Ese es el mensaje en la página de GoFundMe titulada Memorial Elizabeth López-Galván, la cual fue abierta por Rose Lopez Shaw.

En el siguiente enlace te dejamos la historia completa de Lisa y cómo se confirmó su muerte. Es importante mencionar, además, que uno de sus hijos también fue herido de bala en el desfile de los Chiefs; por fortuna salió pronto del hospital.

Como decíamos antes, el objetivo era recaudar 75 mil dólares para el cuidado de los hijos de la fan mexicana, pero esa cifra ya fue superada y por mucho. Solamente el donativo de Taylor Swift fue superior, y debemos sumarle que miles de personas más se unieron a la causa.

No diremos cifras porque se siguen actualizando y en cuestión de horas quedarían obsoletas, pero lo importante es que la familia de Lisa López-Galván recibirá muchísimo más que esos 75 mil dólares.

Ahora bien, al darse a conocer la noticia, no faltó quien pusiera en duda que de verdad fue la cantante quien hizo el donativo. Claro, cualquiera podría ponerse como nombre de usuario “Taylor Swift“, pero no cualquiera podría donar 100 mil dólares de golpe, ¿no crees?

Además, un vocero de Tay Tay confirmó a medios como Billboard que efectivamente fue ella quien hizo los dos donativos de 50 mil dólares reflejados en GoFundMe. “Les envío mi más sentido pésame y condolencias mientras atraviesan por esta devastadora pérdida. Con amor, Taylor Swift”, escribió la cantante en su donativo.

La polémica acompañó a los Kansas City Chiefs toda la temporada por “culpa” de Taylor Swift… ¿por qué sería distinto ahora? Tras darse a conocer el donativo de Tay Tay para la familia de Lisa López-Galván, diversos usuarios se le fueron encima.

Acusan que sólo trata de “lavar su imagen” por aquello de la contaminación que genera con sus vuelos privados, tema que brotó con todo cuando se supo que la cantante viajaría desde Japón hasta Las Vegas para estar presente en el Super Bowl LVIII.

“¡Muy bien! Ahora que use de manera más responsable su jet privado y no solo use esto para lavar sus culpas”