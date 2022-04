‘Tecatito’ Corona se quiere estrenar como goleador del Sevilla ante Real Madrid: “Me lo imagino”

Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona llegó con el pie derecho al Sevilla después de su paso por el Porto y en su primer semestre se ha adueñado de la titularidad del equipo andaluz, sin embargo, el mexicano aún no se estrena como goleador, algo que pudo hacer ante Valencia.

Sin embargo, al mexicano le gustaría que el escenario de su primer gol como jugador del Sevilla fuera ante el Real Madrid, equipo que está encaminado para coronarse en la liga española.

“Es un partido que desde niño quieres jugar… venía hablando con un amigo y le dije que me estoy imaginando hacer el domingo mi primer gol. Mi primer partido fue un derbi y me he dado cuenta de que la afición aquí pesa mucho. Ojalá podamos regalarle un bonito partido”, indicó el mexicano.

¿Quiénes son los mexicanos que le han hecho gol al Real Madrid?

En total son siete los mexicanos que le han marcado al Real Madrid, entre partidos oficiales y amistoso, y quizá el más icónico fue el de Cuauhtémoc Blanco, cuando el mexicano jugaba en el Valladolid y venció a Iker Casillas y al resto de galácticos con un tiro libre en el Santiago Bernabeú. No es casualidad que ‘Tecatito’ quiera imitar a Cuau, pues creció como fan del exjugador del América.

Además de Blanco, la lista es conformada por Miguel Zepeda, Israel Castro, Enrique Esqueda, Giovani Dos Santos (el único con dos goles al Madrid), ‘Chicharito’ y Miguel Layún, quien en 2018 jugaba para el Sevilla.

¿Cuándo es el partido de ‘Tecatito’ contra el Real Madrid?

El partido de la jornada 32 entre Sevilla y Real Madrid se disputa el domingo 17 de abril, a las 14:00 horas, y la transmisión en vivo va por Sky.

“Es un partido especial… Es un buen escenario para disfrutar del futbol. En México lo va a ver mucha gente porque son dos equipos grandes y estamos ya en las jornadas finales”, indicó ’Tecatito’ Corona.