Por ahora, México no contará con representación en el tenis de mesa de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebrarán en El Salvador este 2023. ¿La razón? a la Federación se le olvidó inscribir al equipo a los selectivos.

Los organismos que rigen el deporte en México se han ganado la fama de quitar apoyos y colgarse medallas que no son suyas en ciertos eventos, pero también de cometer errores inexplicables. Este es uno de ellos y seguramente uno de los más grandes.

Así como lo lees. A la gente de la Federación Mexicana de Tenis de Mesa ‘se le pasó’ el trámite… y los deportistas son quienes pagarán por ello. La preparación de todo un ciclo podría echarse abajo, pues parece que hay poco que hacer para cambiar la situación.

La incredulidad en la Selección Mexicana de tenis de mesa

Pues resulta y resalta que los problemas en el tenis de mesa mexicano no son novedad. Unos días antes del ‘error’ cometido por la federación, hubo una manifestación para protestar contra la gestión del presidente Miguel Cervantes. Y sí, desde entonces ya se hablaba de negligencia.

Lo que en ese momento era un rumor, se convirtió en realidad horas después. El presidente no mandó la inscripción en tiempo y forma, así que se exige su renuncia. Asimismo, se le ha acusado de desvío de fondos.

Marcos Madrid, Rogelio Castro, Ricardo Villa y Pablo Gastélum firmaron un comunicado para dar a conocer su situación. Además, piden ayuda de diferentes organismos para que tengan la oportunidad de competir… porque su misma federación se las quitó.

“La Federación de Tenis de Mesa ha informado que a causa de un error administrativo o incomprensión, estamos fuera de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador 2023, por no inscribirnos al evento clasificatorio a tiempo. Se les olvidó.

“Es inconcebible que la Federación haya olvidado inscribirnos en un evento que se celebra cada 4 años. Esta omisión no solo ha afectado nuestra carrera deportiva, sino que también ha comprometido el esfuerzo e inversión de más de 4 años de dedicación y sacrificio. Es un error histórico“, explica el texto.

La respuesta del COM al “error humano” de la Federación

Después de tremendo osote, la Selección Mexicana de tenis de mesa no tiene muchas opciones. La única manera de compensar el error sería que la Confederación Panamericana les otorgue un wild card o bien, una invitación de último momento.

Sin embargo, el Comité Olímpico Mexicano insiste en que se trata de un error. María José Alcalá, presidenta de éste organismo, explicó que habrá que esperar para saber si los seleccionados de tenis de mesa tienen alguna alternativa.

“La situación es clara: no están inscritos. No pueden participar en el selectivo. Reconocemos el error de la Federación, estos errores son muy delicados y la Federación Mexicana de Tenis de Mesa tomará cartas en el asunto para que esto no vuelva a suceder. Son errores humanos, pero al final terminan afectando a los atletas, no podemos justificarlos de ninguna manera“, agregó Alcalá en entrevista para Reforma.

