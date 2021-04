En imágenes: Los Texas Rangers llenaron el Globe Life Field en el arranque de la temporada de la MLB

¡Que alguien me explique! Hoy comenzó la primera serie de los Texas Rangers en su casa, Globe Life Field, en la temporada 2021 de la MLB y destacaron las tribunas llenas, además de la ausencia del distanciamiento social.

Desde antes del primer grito de play ball de este año, ya se sabía que el inmueble estaría abierto al 100 por ciento de su capacidad. Sin embargo, el equipo abrió la campaña visitando a los Kansas City Royals.

Ahora los Texas Rangers se reencontraron con su afición, que no llenaba el Globe Life Field desde hace más de un año. Pero eso sí, las críticas no se hicieron esperar y los usuarios de redes sociales arremetieron contra las autoridades que permitieron la entrada a más de 37 mil personas.

Desde hace más de un mes, el gobernador de Texas Greg Abbott anunció que se eliminarían las medidas sanitarias contra la pandemia de COVID-19. Entre ellas, desapareció el uso obligatorio de cubrebocas y se permitió la reapertura de todas las actividades.

Por ello, hoy fue posible que casi 40 mil personas se reunieran para ver el duelo entre Rangers y Toronto Blue Jays. Desde muy temprano, los seguidores de la novena local ocuparon sus asientos.

Conforme avanzó la tarde, se registró la entrada de más aficionados del beisbol. La cifra final de asistencia quedó en 37 mil 238 asistentes, pero se consideró como lleno después de que el último año mantuvo a la gente lejos de los estadios.

Con este juego, también regresaron las tradiciones del Rey de los Deportes: la afición intentó atrapar las pelotas, compró comida y la disfrutó como en la antigua normalidad. Además, fueron pocos los que dejaron butacas vacías para separarse del resto.

Mientras avanzaban las entradas, más gente copó las tribunas. Aunque al final los Rangers se llevaron una dolorosa derrota de 2-6, la serie contra los Blue Jays terminará el miércoles y seguramente, la afición volverá a llenar el Globe Life Field.

Looking like a sellout or very close to it at Globe Life Field for #Rangers home opener. Fans still filing in. pic.twitter.com/J1S2IN9ZWf

— Jeff Wilson (@JeffWilson_FWST) April 5, 2021