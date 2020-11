Happy Thanksgiving: Estos son los partidos imperdibles de la Semana 12 de la NFL

Llegó el Thanksgiving y con el, la Semana 12 de la NFL. Un paso más hacia la postemporada del futbol americano en un año que se sigue viendo afectado por la pandemia del coronavirus.

La Semana 12 de la NFL iniciará el jueves 26 de noviembre con los partidos programados del Thanksgiving. Hay que recordar que serán dos y no tres como se tenía pensado, debido a que se pospuso el choque entre Ravens y Steelers debido a los casos de coronavirus en la franquicia de Baltimore.

#BALvsPIT moves to 1:15pm ET on Sunday. pic.twitter.com/fuUU0pWZ63

— NFL Football Operations (@NFLFootballOps) November 25, 2020