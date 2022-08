Ora sí que pobre Azerbaiyán porque qué culpa tienen ellos, pero se tenía que decir y Tite lo dijo. Kylian Mbappé es un gran jugador, de los mejores, pero a veces tiende a dar declaraciones poco afortunadas que provocan la reacción a disgusto de alguien.

Ese fue precisamente el caso acá porque sí, más de uno levantó ambas cejas cuando el francés dijo que las eliminatorias europeas son las más complicadas del mundo, por encima de las de Sudamérica.

De acuerdo, cada quien tiene su opinión, pero cuando eres un futbolista de alguna selección que no juega las eliminatorias de Conmebol, es mejor no tratar de compararlas con alguna otra competencia, ¿no crees?

Aunque la declaracion de Mbappé fue ya hace algunos ayeres, el DT de Brasil consideró que nunca es mal momento para responder una afirmación como esa. Tite aseguró que las eliminatorias sudamericanas están lejos de ser menos difíciles que las de Europa, pues allá enfrentan a muchos más rivales, sí, pero de un nivel que la neta no es de presumir.

Como te decíamos al principio, la selección de Azerbaiyán salió raspada porque Tite los puso como ejemplo de eso que mencionábamos. Para el DT de Brasil, tener que enfrentarse a esa clase de rivales reduce mucho la complejidad de las eliminatorias europeas.

“Hablé hace poco con un columnista uruguayo y me dijo: ‘Jugar en Bolivia es muy difícil. Jugar en Cochabamba es muy difícil. Jugar en Uruguay es muy difícil…’. Seguramente, Mbappé no tiene este corte, no sabe de esta dificultad, no la buscó. No tenemos, con todo respeto, Azerbaiyán para jugar. No tenemos uno para darte un respiro. Son todos partidos con un grado de dificultad muy alto en las eliminatorias“

Señaló Tite en entrevista con ESPN