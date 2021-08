¡Titular y gol! Así fue el regreso de Romelu Lukaku con el Chelsea

¿Alguien pidió un refuerzo que de resultados inmediatos? El regreso de Romelu Lukaku al Chelsea comenzó de la mejor manera: Thomas Tuchel lo mandó como titular al partido contra el Arsenal y 15 minutos más tarde, el belga se hizo presente en el marcador.

En Londres no se esperaba menos del ex del Inter de Milán. Si bien es cierto que el equipo blue ya contaba con un plantel fuerte que colaboró para ganar la Champions League, la exigencia es la misma e incluso mayor. Este factor incrementa si recordamos que el traspaso del número ‘9’ se dio por más de 110 millones de euros.

De ahora en adelante, Tuchel cuenta con un matón en el ataque. Sin embargo, el nuevo camino de Romelu Lukaku con el Chelsea apenas comienza y la prioridad será que mantenga este nivel durante toda la temporada, en todas las competencias.

Romelu Lukaku marcó su primer gol con el Chelsea en su partido número 16 con el club. Este llegó nueve años y 360 días después de su debut con los blues, en agosto de 2011.

El mismo Lukaku tejió la jugada al regresar un poco hacia el mediocampo y después, se adelantó para esperar un centro. Este llegó cortesía de Reece James por la banda derecha, así que el belga solo tuvo que empujar el balón, prácticamente sin marca, en el área chica.

La ventaja incrementó para el Chelsea 20 minutos después. El mismo James se encargó de poner el 0-2 con un disparo potente con la pierna derecha; antes, el esférico pasó por al menos 5 de sus compañeros para llevarlo hasta el área de los Gunners. El marcador se mantiene al medio tiempo.

