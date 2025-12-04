Lo que necesitas saber:

¿Sabían que Fabio Cannavaro es el entrenador de Uzbekistán?

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina. Ya tenemos a casi todos los invitados y además de las grandes figuras que veremos dentro de la cancha, hay que hablar de los cerebros detrás de cada Selección, los entrenadores.

Muchos de ellos se convertirán en héroes y otros más, se despedirán de la Copa del Mundo por la puerta de atrás y sin el reconocimiento de su afición.

Sin duda, uno de los entrenadores más importantes es Lionel Scaloni, actual campeón del mundo con Argentina y claro, no podemos negar que ver a Carlo Ancelotti en el banquillo de Brasil será uno de los momentos más esperados de la Copa del Mundo.

Claro, aún falta conocer a los que clasificaran al Mundial en el repechaje.

Las razones por las que Scaloni dejaría a Argentina
Foto: Getty
¿Qué selecciones pueden clasificar al Mundial 2026 en las eliminatorias de junio?
Foto: Getty

Todos los entrenadores que van al Mundial 2026

EntrenadorSelección
1Javier AguirreMéxico
2Mauricio PochettinoEstados Unidos
3Jesse MarschCanadá
4Luis de la Fuente CastilloEspaña
5Lionel ScaloniArgentina
6Didier DeschampsFrancia
7Thomas TuchelInglaterra
8Carlo AncelottiBrasil
9Roberto MartínezPortugal
10Ronald KoemanPaíses Bajos
11Rudi GarcíaBélgica
12Julian NagelsmannAlemania
13Zlatko DalićCroacia
14Walid RegraguiMarruecos
15Néstor LorenzoColombia
16Marcelo BielsaUruguay
17Murat YakinSuiza
18Hajime MoriyasuJapón
19Aliou CisséSenegal
20Amir GhalenoeiIrán
21Myung-bo HongCorea del Sur
22Sebastián BeccaceceEcuador
23Ralf RangnickAustria
24Tony PopovicAustralia
25Ståle SolbakkenNoruega
26Thomas ChristiansenPanamá
27Hossam HassanEgipto
28Vladimir PetkovićArgelia
29Steve ClarkeEscocia
30Gustavo AlfaroParaguay
31Sami TrabelsiTúnez
32Emerse FaéCosta de Marfil
33Fabio CannavaroUzbekistán
34Julen LopeteguiQatar
35Hervé RenardArabia Saudita
36Hugo BroosSudáfrica
37Jamal SellamiJordania
38Pedro ‘Bubista’ Leitão BritoCabo Verde
39Otto AddoGhana
40Dick AdvocaatCurazao
41Sébastien MignéHaití
42Darren BazeleyNueva Zelanda

Javier Aguirre vivirá su tercer Mundial con México

En el Mundial de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, Javier Aguirre dirigió a la Selección Mexicana y 16 años después volverá a vivir una Copa del Mundo con México. Lo mejor de todo, es que está vez le tocará jugar de local.

Javier Aguirre sobre el posible regreso del 'Chucky Lozano' ¿Qué necesita?
Fotografía @miseleccionmx

Y por si eso no fuera especial, el ‘Vasco’ también vivirá su segunda inauguración; en el 2010 empató 1-1 ante Sudáfrica. Por si no sabían, México nunca ha ganado un partido inaugural, se ha llevado varias goleadas y dos empates, así que, podría ser la oportunidad perfecta de romper esa racha. Veremos si Javier Aguirre podrá lograrlo.

