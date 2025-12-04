Lo que necesitas saber:
¿Sabían que Fabio Cannavaro es el entrenador de Uzbekistán?
El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina. Ya tenemos a casi todos los invitados y además de las grandes figuras que veremos dentro de la cancha, hay que hablar de los cerebros detrás de cada Selección, los entrenadores.
Muchos de ellos se convertirán en héroes y otros más, se despedirán de la Copa del Mundo por la puerta de atrás y sin el reconocimiento de su afición.
Sin duda, uno de los entrenadores más importantes es Lionel Scaloni, actual campeón del mundo con Argentina y claro, no podemos negar que ver a Carlo Ancelotti en el banquillo de Brasil será uno de los momentos más esperados de la Copa del Mundo.
Claro, aún falta conocer a los que clasificaran al Mundial en el repechaje.
Todos los entrenadores que van al Mundial 2026
|N°
|Entrenador
|Selección
|1
|Javier Aguirre
|México
|2
|Mauricio Pochettino
|Estados Unidos
|3
|Jesse Marsch
|Canadá
|4
|Luis de la Fuente Castillo
|España
|5
|Lionel Scaloni
|Argentina
|6
|Didier Deschamps
|Francia
|7
|Thomas Tuchel
|Inglaterra
|8
|Carlo Ancelotti
|Brasil
|9
|Roberto Martínez
|Portugal
|10
|Ronald Koeman
|Países Bajos
|11
|Rudi García
|Bélgica
|12
|Julian Nagelsmann
|Alemania
|13
|Zlatko Dalić
|Croacia
|14
|Walid Regragui
|Marruecos
|15
|Néstor Lorenzo
|Colombia
|16
|Marcelo Bielsa
|Uruguay
|17
|Murat Yakin
|Suiza
|18
|Hajime Moriyasu
|Japón
|19
|Aliou Cissé
|Senegal
|20
|Amir Ghalenoei
|Irán
|21
|Myung-bo Hong
|Corea del Sur
|22
|Sebastián Beccacece
|Ecuador
|23
|Ralf Rangnick
|Austria
|24
|Tony Popovic
|Australia
|25
|Ståle Solbakken
|Noruega
|26
|Thomas Christiansen
|Panamá
|27
|Hossam Hassan
|Egipto
|28
|Vladimir Petković
|Argelia
|29
|Steve Clarke
|Escocia
|30
|Gustavo Alfaro
|Paraguay
|31
|Sami Trabelsi
|Túnez
|32
|Emerse Faé
|Costa de Marfil
|33
|Fabio Cannavaro
|Uzbekistán
|34
|Julen Lopetegui
|Qatar
|35
|Hervé Renard
|Arabia Saudita
|36
|Hugo Broos
|Sudáfrica
|37
|Jamal Sellami
|Jordania
|38
|Pedro ‘Bubista’ Leitão Brito
|Cabo Verde
|39
|Otto Addo
|Ghana
|40
|Dick Advocaat
|Curazao
|41
|Sébastien Migné
|Haití
|42
|Darren Bazeley
|Nueva Zelanda
Javier Aguirre vivirá su tercer Mundial con México
En el Mundial de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, Javier Aguirre dirigió a la Selección Mexicana y 16 años después volverá a vivir una Copa del Mundo con México. Lo mejor de todo, es que está vez le tocará jugar de local.
Y por si eso no fuera especial, el ‘Vasco’ también vivirá su segunda inauguración; en el 2010 empató 1-1 ante Sudáfrica. Por si no sabían, México nunca ha ganado un partido inaugural, se ha llevado varias goleadas y dos empates, así que, podría ser la oportunidad perfecta de romper esa racha. Veremos si Javier Aguirre podrá lograrlo.