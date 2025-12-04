Lo que necesitas saber: ¿Sabían que Fabio Cannavaro es el entrenador de Uzbekistán?

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina. Ya tenemos a casi todos los invitados y además de las grandes figuras que veremos dentro de la cancha, hay que hablar de los cerebros detrás de cada Selección, los entrenadores.

Muchos de ellos se convertirán en héroes y otros más, se despedirán de la Copa del Mundo por la puerta de atrás y sin el reconocimiento de su afición.

Sin duda, uno de los entrenadores más importantes es Lionel Scaloni, actual campeón del mundo con Argentina y claro, no podemos negar que ver a Carlo Ancelotti en el banquillo de Brasil será uno de los momentos más esperados de la Copa del Mundo.

Claro, aún falta conocer a los que clasificaran al Mundial en el repechaje.

Foto: Getty Foto: Getty

Todos los entrenadores que van al Mundial 2026

N° Entrenador Selección 1 Javier Aguirre México 2 Mauricio Pochettino Estados Unidos 3 Jesse Marsch Canadá 4 Luis de la Fuente Castillo España 5 Lionel Scaloni Argentina 6 Didier Deschamps Francia 7 Thomas Tuchel Inglaterra 8 Carlo Ancelotti Brasil 9 Roberto Martínez Portugal 10 Ronald Koeman Países Bajos 11 Rudi García Bélgica 12 Julian Nagelsmann Alemania 13 Zlatko Dalić Croacia 14 Walid Regragui Marruecos 15 Néstor Lorenzo Colombia 16 Marcelo Bielsa Uruguay 17 Murat Yakin Suiza 18 Hajime Moriyasu Japón 19 Aliou Cissé Senegal 20 Amir Ghalenoei Irán 21 Myung-bo Hong Corea del Sur 22 Sebastián Beccacece Ecuador 23 Ralf Rangnick Austria 24 Tony Popovic Australia 25 Ståle Solbakken Noruega 26 Thomas Christiansen Panamá 27 Hossam Hassan Egipto 28 Vladimir Petković Argelia 29 Steve Clarke Escocia 30 Gustavo Alfaro Paraguay 31 Sami Trabelsi Túnez 32 Emerse Faé Costa de Marfil 33 Fabio Cannavaro Uzbekistán 34 Julen Lopetegui Qatar 35 Hervé Renard Arabia Saudita 36 Hugo Broos Sudáfrica 37 Jamal Sellami Jordania 38 Pedro ‘Bubista’ Leitão Brito Cabo Verde 39 Otto Addo Ghana 40 Dick Advocaat Curazao 41 Sébastien Migné Haití 42 Darren Bazeley Nueva Zelanda

Javier Aguirre vivirá su tercer Mundial con México

En el Mundial de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, Javier Aguirre dirigió a la Selección Mexicana y 16 años después volverá a vivir una Copa del Mundo con México. Lo mejor de todo, es que está vez le tocará jugar de local.

Fotografía @miseleccionmx

Y por si eso no fuera especial, el ‘Vasco’ también vivirá su segunda inauguración; en el 2010 empató 1-1 ante Sudáfrica. Por si no sabían, México nunca ha ganado un partido inaugural, se ha llevado varias goleadas y dos empates, así que, podría ser la oportunidad perfecta de romper esa racha. Veremos si Javier Aguirre podrá lograrlo.