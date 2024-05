Lo que necesitas saber: Toni Kroos recibe entre tres y cuatro pares de zapatos del mismo modelo al año, desde 2013

Toni Kroos nació para jugar futbol. “Era un flojo para hacer los deberes”, recuerda su madre, Birgit, quien fue campeona en bádminton durante su juventud, y en la escuela tampoco era uno de los alumnos que sobresalía por las calificaciones, más bien era un estudiante cumplidor que guardaba energías para jugar futbol.

Kroos es uno de esos jugadores que lo ha ganado todo a nivel nacional e internacional y aunque bien podría dejar un par de años más en la cancha, el alemán tiene las ideas claras y no quiere extender su carrera más allá de los 34 años, por lo cual anunció su retiro del futbol y la Eurocopa celebrada precisamente en su país, será lo último que veamos de él a nivel profesional.

Toni Kroos hizo una relación especial con la ‘Orejona’ – Foto: Getty Images

¿Quién es Toni Kroos y cómo fueron sus inicios?

Toni Kroos es uno de los mediocampistas más vistosos de los últimos años y nació el 4 de enero de 1990, en la localidad de Greifswald, que es una ciudad que se destacada en la zona noreste de Alemania por sus universidades.

Ahí creció y se desarrolló futbolísticamente de la mano de su padre, Roland, quien era entrenador de futbol en una academia del Greifswalder Sport-Club. Fue este club en el cual Toni comenzó a desarrollarse junto con su hermano Felix, un año menor y quien también jugó a nivel profesional para clubes como Werner Bremen y Union Berlin. Felix Kroos marcó un solo gol a lo largo de su carrera, ante Schalke y se retiró en 2021.

Toni permaneció en el equipo en el cual trabajaba su papá hasta los 16 años cuando fue fichado por el Hansa Rostock, pero poco tiempo después fue captado por el Bayern Munich, al cual se enroló en 2006 y menos de dos años después debutó con el primer equipo, tras disputar el Mundial Sub 17, donde fue destacado por Franz Beckenbauer. “Al número diez tienes que echarle un ojo. Será un grande, ya verás”, dijo el ‘Kaiser’ a Gerd Muller.

Toni Kroos en el Mundial Sub 17

Su debut oficial con los bávaros sucedió el 26 de septiembre de 2007, a los 17 años ocho meses y dos días de edad y es el segundo jugador más joven en disputar un partido oficial en la historia del Bayern, sólo superado por David Alaba.

Jugaba descalzo en el colegio

Toni Kroos era, por mucho, el más destacado en su escuela para jugar futbol, y para tratar de equilibrar los partidos, sus compañeros le prohibían jugar con zapatos, así que lo hacía descalzo, lo cual de alguna manera le beneficio en el tema de la técnica para golpear el balón.

A pesar de destacar en la cancha, en el colegio recuerdan que Kroos “nunca fanfarroneaba con el futbol, era agradable y simpático”, y cuando llegó la oportunidad de hacer pruebas con el Bayern Munich, suplicó en la escuela que lo dejaran ausentarse.

Toni y su hermano Felix Kroos

¿Por qué Toni Kroos juega con los mismos zapatos desde 2013?

Después de debutar con el Bayern Munich, Kroos fue cedido al Bayer Leverkusen durante 18 meses y regresó para la temporada 2010-11 y desde entonces quedó fascinado con un modelo de calzado de una marca alemana, el cual utilizó hasta 2013, cuando cambió al modelo que ha utilizado hasta sus últimos días como profesional.

Toni Kroos en 2013

En ese 2013 ganó la Bundesliga, la Copa de Alemania, Champions League, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, por lo cual prometió no cambiar nunca más el modelo de su calzado, el cual está hecho de piel de canguro y además fue modificado para que se le instalara una suela de los modelos que la marca fabricaba en 2009.

No es que Toni Kroos use el mismo par de zapatos desde 2013. En realidad, cada año recibe entre y cuatro pares del mismo modelo, con las mismas especificaciones, material y color. “A la marca no siempre le ha gustado que juegue con las mismas botas porque siempre salen nuevos colores y materiales, y yo siempre he dicho que quiero las mismas botas antiguas porque me siento muy cómodo con ellas”, explicó al canal del Real Madrid.

Toni Kroos con la Selección de Alemania

Si te preguntas por qué Kroos juega con ese mismo modelo, la respuesta está en las propias creencias y hasta supersticiones del futbolista, peor sobre todo en la comodidad. “Me han dado mucha suerte, he ganado mucho con estas botas y para mí lo más importante que hay para un futbolista son las botas, tienen que ser unas con las cuales te sientas cómodo. A mí me gusta el material y el color. Con esa suela (de 2009) solo necesito un entrenamiento y ya puedo jugar. Con las botas nuevas, en cambio, hay incomodidad unos días”.

Asimismo, Kroos se encarga de limpiar los zapatos con los que entrena y juega. Antes de cada entrenamiento los moja un poco y luego los seca por dentro con una pequeña secadora para cabello para mantener sus pies calentitos. Después de cada juego, él limpia su calzado.

“Intento cuidar mucho esas botas, no necesito muchos pares por año, necesito tres o cuatro. Las mojo un poco antes de los entrenamientos para que sean un poco más cómodas y las limpio después, ni a nuestros utileros dejo hacerlo porque para mí siempre han sido lo más importante. Tal vez estoy un poco loco, pero creo que sin estas botas no tendría tanto éxito”.

Para su último partido con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, Kroos, lució un diseño distinto, con vivos en dorado en lugar de azul, sin embargo, sus zapatos en realidad tiene el diseño del 2013 y fueron realizados con las mismas especificaciones.

El diseño especial de Kroos en su último juego en el Bernabéu / Getty Images

El palmarés de Toni Kroos

1 Mundial

6 Mundiales de Clubes

5 Champions League

5 Supercopas de Europa

4 Ligas de España

4 Supercopas de España

3 Bundesligas

3 Copas de Alemania

1 Supercopa de Alemania

1 Copa del Rey

