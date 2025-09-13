Lo que necesitas saber: Uziel Muñoz rompió su propia marca. En el 2023 estableció el récord nacional por un lanzamiento de 21.88 mts y en el Mundial de Tokio impuso una nueva marca de 21.97 mts.

¡Viva México y sus atletas! En pleno mes patrio, Uziel Muñoz consiguió una medalla histórica para el deporte nacional. Se llevó la plata en lanzamiento de bala en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025 y se convirtió en el primer mexicano en conseguirlo.

Por si eso no fuera suficiente, Uziel también impuso un nuevo récord nacional. Desde los Juegos Olímpicos de París 2024 nos demostró que estaba para cosas grandes y acá tenemos otra prueba de su talento y compromiso.

Uziel Muñoz, lanzamiento de bala / Fotografía @COM_Mexico

Medalla de plata para Uziel Muñoz en Mundial de Tokio

Uziel Muñoz se metió al podio en Tokio con su último lanzamiento, sabía que esa era su oportunidad de conseguir una medalla. Lanzó la bala a una distancia de 21.97 metros con la que subió del quintó al segundo lugar. Se llevó la plata ante la sorpresa de rivales y aficionados.

“Este es el resultado de muchos años de trabajo duro. Estamos allanando el camino para los lanzamientos en México. Estaban olvidados y los estamos volviendo a poner en el mapa”. Dijo Uziel tras la competencia.

Acá les dejamos la celebración de Uziel, vean como salta y grita, sabía que había hecho historia y como dijo, puso a México en el mapa.

La medalla de oro se la llevó el campeón en París 2024, Ryan Crouser con una distancia de 22.34 metros, seguido de Uziel en segundo lugar. El italiano Leonardo Fabbri se llevó el bronce tras un desempate con Tom Walsh de Nueva Zelanda.

Lugar Atleta Medalla Distancia País 1° Ryan Crouser Oro 22.34 mts Estados Unidos 2° Uziel Muñoz Plata 21.97 mts México 3° Leonardo Fabbri Bronce 21.94 mts Italia

Uziel Muñoz terminó octavo en los Juegos Olímpicos de París 2024, un resultado que también fue histórico para nuestro país, ya que ningún atleta había conseguido terminar entre el top ten de la especialidad.