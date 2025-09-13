Lo que necesitas saber: Uziel Muñoz se graduó como Administrador de Empresas.

En los Juegos Olímpicos de París 2024, Uziel Muñoz Galarza hizo historia al convertirse en el primer mexicano en clasificar a la final de lanzamiento de bala. Un resultado que se debe a su inquebrantable esfuerzo y sobre todo, a una promesa que le hizo a su hermano.

El originario de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua es apenas el tercer mexicano en participar en dicha disciplina.

Uziel Muñoz, lanzamiento de bala / Fotografía @COM_Mexico

La promesa de Uziel Muñoz a su hermano fallecido

Uziel Muñoz tuvo un debut de ensueño en sus primeros Juegos Olímpicos, como uno de los mejores 12 en el lanzamiento de bala. Tuvo que esforzarse el doble, no solo para cumplir su sueño, también la promesa que le hizo a su hermano, quien falleció durante un accidente en el 2016, dejando en él un vacío indescriptible.

El chihuahuense recordó que hace siete años, le prometió a su hermano que haría todo lo posible para ser un atleta olímpico para honrar su memoria. Y lo cumplió.

“Estoy feliz, contento, de todo corazón puedo decir que cumplí la promesa en este momento. Se logró cumplir lo que había prometido hace siete años y aquí están los resultados, escribiendo la historia en un escenario fabuloso, todo se presta”.

Gran parte del esfuerzo del mexicano se debe al cuidado de su hermano. Hace algunos años, ambos se encontraban en una fiesta, Uziel se estaba divirtiendo: tomando alcohol y fumando, sin embargo, esas actitudes fueron cuestionadas por su hermano.

“Una vez que estábamos en una fiesta, mi hermano me vio tomar y fumar me dijo: ‘Tu no eres un buen deportista, los buenos deportistas no toman ni fuman’, en ese momento tiré el cigarro y la cerveza. Cuando él falleció le prometí que iba a estar en Juegos Olímpicos para demostrarle que sí era un buen deportista”, recordó Uziel.

Uziel Muñoz y la promesa a su hermano / Fotografía CONADE

Muñoz registró una distancia de 21.22 metros en la semifinal de lanzamiento de bala. “Me preparé de la mejor forma, entrené para este momento y la historia se está escribiendo ha sido un debut de escribir historia, rara vez tiraba arriba 21 (metros) en los primeros tres intentos” declaró Uziel.

Uziel es licenciado y atleta olímpico

Los esfuerzos de Uziel Muñoz no solo han sido en las pistas de entrenamiento ni con la bala, también dentro de las aulas. Se graduó como licenciado en Administración de Empresa por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Uziel es el tercer mexicano en participar en el lanzamiento de bala. El primero fue Jesús Aguirre en París 1924 y repitió participación en Ámsterdam 1928. Tuvieron que pasar muchos años para ver otro mexicano en dicha disciplina con Stephen Saenz en Londres 2012.