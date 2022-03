¿Cómo, cuándo y dónde ver en vivo el México vs El Salvador rumbo a Qatar 2022?

México está casi calificado al Mundial de Qatar 2022 después del triunfo frente Honduras y cerrará la eliminatoria en el Estadio Azteca frente a El Salvador. Ahí definirá si sella el pase directo a la Copa del Mundo o tendrá que ir por el camino largo, a través del repechaje.

Lo único que necesita México en el Azteca es un empate frente a El Salvador, que desde hace meses está eliminado, sin embargo, el Tri tiene cuentas pendientes con su afición después de un rendimiento flojo.

De los seis partidos disputados en el Azteca, México ha ganado tres partidos y ha empatado otros tres, mismos que han complicado la eliminatoria y se perdió la opción de pelear por el liderato, el cual está en menos de Canadá.

Para este partido se espera el regreso al banquillo mexicano de Gerardo ‘Tata’ Martino, quien no viajó al juego contra Honduras por problemas de salud.

¿Cuándo es el juego de México y dónde se puede ver?

La cita es el miércoles 30 de marzo, en el Estadio Azteca, donde se dará el silbatazo inicial a las 19:05 horas. La transmisión en vivo va por Azteca 7, Canal 5 y TUDN, pero si no tienes tele cerca, acá te dejamos opciones para ver el partido en streaming.

La primera opción es la página de Azteca Deportes, que tiene señal gratis y aquí te dejamos el link. También lo puedes ver en la aplicación de Azteca Deportes (link para descargar IOS y este es el link para Android). La otra opción es la página de TUDN, a la cual podrás acceder sólo si eres suscriptor y va por aquí el link.

Cuatro partidos simultáneos

Al ser la última jornada de la eliminatoria, los cuatro partidos del Octagonal se jugará al mismo tiempo, aunque en el Jamaica vs Honduras ya no se juega nada.

Costa Rica vs Estados Unidos: ESPN y Star +

Panamá vs Canada: Star+

Jamaica vs Honduras: Transmisión por confirmar