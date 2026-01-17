Lo que necesitas saber: Durante el partido también se escucharon gritos de: 'Fuera Florentino'.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, salió a defender a Vinicius Jr., después de todos los abucheos que recibió durante el partido contra el Levante de la jornada 20 de LaLiga.

Dijo que la afición no debe olvidar tooooodo lo que el brasileño ha hecho por el equipo.

En pocas palabras, que nadie debería abuchearlo; sin embargo, la afición también tiene derecho a hacerse escuchar y mostrar su descontento, más cuando lo hacen de una manera pacífica como esta, dolorosa a nivel anímico, sí, pero pacífica al final del día.

Aunque para ser justos, otros jugadores del Madrid también recibieron varios abucheos, la cosa no fue solo contra ‘Vini’.

Vinicius no merecía los abucheos en el Bernabéu, según Arbeola

Si no vieron el partido entre el Real Madrid vs Levante, se perdieron de la enorme cantidad de abucheos que llovieron en el Estadio Santiago Bernabéu contra los jugadores merengues.

La afición todavía está molesta por la derrota en la final de la Supercopa ante el Barcelona. Y uno de los jugadores que más recibió silbidos en contra fue Vinicius, en algunos videos hasta se le abandonando la cancha con algunas lagrimas en el rostro.

Tan así que Álvaro Arbeloa tuvo que salir a defenderlo y pedirle a la afición que tenga presente todas las alegrías que Vini le ha dado al club.

“Vinicius nos ha dado muchas Champions, se ha echado al equipo a la espalda desde que era un niño espero que a nadie se le olvide, vamos a trabajar para buscarle y es uno de los NUESTROS y lo seguirá siendo mucho tiempo.”

Fotografía @vinijr vía X

Ni siquiera Florentino Pérez se salvó de los abucheos; desde las gradas también se pudieron escuchar varios gritos de ‘Fuera Florentino’. La afición del Madrid está furiosa con el equipo y quiere un cambio: ¿entrenador?, ¿jugadores?, ¿directiva? No sabemos, pero uno que los regrese a la senda de la victoria.