Lo que necesitas saber: Habrá una audiencia el 6 de noviembre para determinar la posibilidad de sancionar con entre 15 días y 3 meses de cárcel a Vinicius

Vinicius parece estar ligado a la polémica de por vida. ¿Sabes cuál es la nueva? Resulta que enfrenta un proceso ante la Justicia de Brasil, pues lo denunciaron por andar de escandaloso con una mega fiesta de cumpleaños.

Foto: @vinijr

Vinicius, procesado en Brasil por fiesta de cumpleaños

Sucede que Vinicius cumplió 25 años el pasado 12 de julio, y por aquellos días se organizó una fiesta de cumpleaños brutal. De acuerdo con O Globo, la fiesta se dio entre el 19 y el 21 de julio, pero tranqui, no es que tengamos internet explorer, la noticia apenas salió a la luz.

Tal como tu vecino molesto que pone música pensando que toda la colonia quiere escuchar lo mismo que él (si no lo tienes, ese vecino eres tú y qué gacho que seas así), Vinicius puso la música a todo volumen, de hecho hubo mini conciertos en su fiesta y atracciones como si fuera un parque de diversiones.

Foto: @vinijr

Travis Scott, Anitta y Eduardo Camavinga fueron solo algunos de los invitados estelares que tuvo Vinicius en su fiesta, a la que llegaron unas 500 personas. Ya te imaginarás cómo se puso, pues aunque se realizó en una finca especial para realizar fiestas y eventos, llamaron a la policía.

Un vecino llamó a la Policía Militar para denunciar el escándalo que traía Vinicius, llevando el caso hasta el 9º Juzgado Especial Penal de Río de Janeiro. Según la denuncia, Vinicius acató la orden de bajar el volumen y reducir el ruido, pero una vez que los uniformados se retiraron, “el sonido volvió a alcanzar un volumen extremadamente alto”.

Foto: @vinijr

¿Vinicius podría ir a la cárcel por andar de escandaloso?

La respuesta a esa pregunta es sí. Formalmente Vinicius fue procesado por “perturbar el trabajo o la tranquilidad ajenos”, lo cual se sanciona en Brasil con entre 15 días y 3 meses de cárcel, dependiendo la gravedad de la falta.

También existe la posibilidad de librarla con una multa, y tratándose de un futbolista de talla mundial como él, seguro quedará en eso (si bien le va al vecino que denunció).

Foto: @vinijr

¿Cuándo sabremos si sancionan o no a Vinicius? El próximo 6 de noviembre, cuando se realice una audiencia preliminar sobre el caso. Ese día se determinará cómo continúa el proceso de Vini, ese jugador que “solo quiere jugar al futbol”.