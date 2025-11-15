Lo que necesitas saber: El Washington Commanders vs Miami Dolphins de la semana 11 de la NFL se juega el domingo 16 de noviembre del 2025 a las 8:30 hrs, tiempo de México.

Madrid ya está más que listo para recibir su primer juego de temporada regular de la NFL con el duelo entre los Washington Commanders vs Miami Dolphins en el Santiago Bernabéu.

Y eso no es todo, los aficionados podrán disfrutar, además del espectáculo dentro de la cancha, un show de medio tiempo con una presentación de Bizarrap y Daddy Yankee. Así que, para que no se pierdan ni un solo momento acá les decimos dónde y cuándo verlo.

Fotografía @LosDolphins

¿Dónde ver el Commanders vs Dolphins?

Vamos a lo realmente importante. El Washington Commanders vs Miami Dolphins de la semana 11 de la NFL se juega el domingo 16 de noviembre del 2025 a las 8:30 hrs, en el Estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid.

La transmisión en México podrá seguirse a través de la plataforma de streaming de Vix y para aquellos que cuenten con la suscripción del NFL Game Pass podrán seguirlo por DAZN.

Juego Fecha y hora Sede Transmisión Washington Commanders vs Miami Dolphins Domingo 16 de noviembre

8:30 hrs

(Tiempo de México) Estadio Santiago Bernabéu Vix

DAZN (NFL Game Pass)

Fotografía bizarrap vía IG

El Commanders vs Dolphins es el último juego de temporada regular del 2025 que se jugará fuera de Estados Unidos. Antes de pisar España, varios equipos jugaron en Brasil, Irlanda, Inglaterra y Alemania.