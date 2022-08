En el West Ham andan mal y de malas. Iniciaron con el pie izquierdo en la Premier League gracias a un doblete de Haaland y encima, los fans se quejaron del precio de la cerveza.

Sí, los fanáticos del West Ham se quejaron del elevado precio de la cerveza, que ya tenían el corazón vacío por el resultado ante el ManCity, pos salieron también con la cartera vacía.

Después de la furia de los aficionados por el tema futbolístico y el tema de la cerveza, el West Ham sólo puede enmendar la situación dentro del campo de manera inmediata.

Foto: Getty Images

Porque el tema de la cerveza, es otro problema con el que no contaban. La dirigencia del equipo se acercó a los proveedores de cerveza para disminuir los precios y lo encontraron fue una negativa.

Las cosas no son tan sencillas, pues para bajar el precio tienen que recibir el “sí” de los dueños del London Stadium, casa del West Ham y de la que no es propietaria, así que, hasta que ellos no den el visto bueno, la cerveza seguirá al mismo precio que molestó a los ‘Hammers’.

Foto: Getty Images

¿Cuánto cuesta la cerveza en el estadio del West Ham y de qué va la demanda?

Los aficionados del West Ham se quejaron porque tuvieron que pagar por una cerveza en 7.30 libras esterlinas, lo que vendría siendo 177 pesotes mexicanos… sí está bastante cariñosa.

De acuerdo con el Daily Mail, el West Ham estaría preparando una demanda para los propietarios del London Stadium en caso de que no quieran bajar el precio de la cerveza para el siguiente partido de los ‘Hammers’.

Foto: Especial

Y para esta supuesta demanda, se están apegando al acuerdo en el que dicen que los precios deberían de ser una media de los costos de los estadios de Londres (Arsenal, Tottenham y Chelsea), eso sería en 5.75 libras esterlinas, o sea, 140 pesotes.

Básicamente, el West Ham quiere que se bajen los precios para el 18 de agosto, día en el que tendrán su siguiente partido como locales en la Conference League y en caso de que no suceda, a la corte irán.

Foto: Getty Images