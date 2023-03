El novelón entre Aaron Rodgers, Packers y ahora Jets, no se veía desde épocas de Rubí o Teresa. Algunos guionistas de series estarían asombrados con toda la nueva información que surge sobre este triángulo amoroso en la NFL.

Primero, Aaron Rodgers ya no estaba tan a gusto con los Packers y previo a la temporada 2022, amagó con no regresar a la franquicia de los quesitos. Finalmente aceptó, tuvo un contrato bastante lucrativo y no dejó a Green Bay.

La historia se está repitiendo para la temporada 2023, sólo que esta vez, el QB no conseguirá nada de dinero de los Packers y como la franquicia de Green Bay ya está un poco “asqueada” con la actitud del mariscal, mejor aceptaron deshacerse de él.

Aaron Rodgers y Packers, un amor a nada de terminar – Foto: Getty Images

Y bueno, ahí es cuando aparecen los Jets. El equipo de Nueva York tentó a los Packers para armar el intercambio, se dieron las negociaciones (no sabemos cómo o qué negociaron), pero sólo faltaba el visto bueno del siempre bien ponderado Aaron Rodgers.

Mientras las negociaciones entre franquicias de la NFL se daban, el QB estuvo en un torneo de golf, en un seminario de Astrología y hasta en un retiro de oscuridad lejos de todo para aclarar su mente y tras todo esto, volvió para considerar su futuro.

El QB de Packers en la banca del equipo – Foto: Getty Images

Las peticiones de Aaron Rodgers a los Jets para plasmar su firma en un contrato con el equipo

Se sabe que Aaron Rodgers es uno de los mejores mariscales en toda la historia de la NFL, entonces si los Jets lo quieren, no sólo van a tratar de convencer a los Packers, también al QB con sus exigencias.

Y cómo era de esperarse, claro que Aaron Rodgers tienen exigencias bastante fuertes y que deben de cumplir para que acceda a llegar como nuevo mariscal de campo a los Jets de Nueva York.

Aaron Rodgers todo indicaría que se vestirá de Jet – Foto: Getty Images

Básicamente, el querubín le dio una lista de deseos a los Jets y son las siguientes (cabe mencionar que todos son agentes libres): Randall Cobb y Odell Beckham Jr, todos ellos receptores. Además de, Mercedes Lewis, ala cerrada.

Allen Lazard era otra de las peticiones del mariscal de campo y los Jets ya se lo cumplieron, porque lo firmaron en la agencia libre, aunque el único problema es que ahora las negociaciones vayan viento en popa.

No es descabellado, porque sí le falta reforzar el cuerpo de receptores a los Jets y más si logran convencer a Aaron Rodgers de que se vaya con ellos y también les hace mucha falta un ala cerrada… la cosa es que, pueden encontrar mejores jugadores, pero estos son caprichos del QB porque confía en ellos.

AR cambiaría el frío de Green Bay por la Gran Manzana – Foto: Getty Images