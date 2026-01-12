Lo que necesitas saber:

Solo 225 días duró en el banquillo merengue, pero se acabó la fantasía. Xabi Alonso es despedido del Real Madrid y en su lugar llega Arbeloa.

Nomás no rindió los frutos que esperaban y es que a pesar de las emociones, el gran curriculum que traía de Alemania o su historia con los merengues, los resultados nomás no llegaron. Después de una derrota en la Supercopa que fue la gota que derramó el vaso, Xabi Alonso fue despedido del Real Madrid.

Se acaba una era chiquitita en el Real Madrid con la salida de Xabi Alonso // Foto: @xabialonso

Con esto se termina una era, pero chiquitita, pues solo duró 225 días en el cargo.

Xabi Alonso despedido del Real Madrid

Después de una derrota en la Supercopa de España contra el Barcelona, la paciencia se terminó en los merengues y con un breve comunicado le dieron las gracias a Xabi Alonso del banquillo del Real Madrid.

“Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa.

Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas.”

Los números de Xabi Alonso en el Real Madrid

En los 225 días que duró en el cargo, Xabi Alonso se las vio complicadas.

Aunque los números son bastante buenos vistos desde afuera —tuvo 34 partidos, ganó 24, empató 4 y perdió 6—, no alcanzaron para las exigencias del Real Madrid. Sobre todo, el peso de las derrotas.

Los descalabros incluyen 2 derrotas en La Liga, 2 derrotas en la Champions League y 1 derrota más en la final de la Supercopa; y esos puntos y copas perdidas pesaron demasiado.

¡Cambio! Sale Xabi Alonso, entra Arbeloa

Y a propósito de los recuerdos merengues, el cambio en el banquillo es uno que bien pudimos haber visto hace unos años en el terreno de juego.

Ante la salida de Xabi Alonso, el nuevo entrenador del Real Madrid será Álvaro Arbeloa.

Una cara conocida es el nuevo técnico del Madrid // Foto: Álvaro Arbeloa en Facebook

Si andan más o menos perdidos con su carrera, Arbeloa ha sido el entrenador del Castilla desde junio de 2025, y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid —empezando con las infantiles en 2020.

