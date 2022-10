Barcelona perdió frente al Inter de Milán en la Champions League después de un partido gris por parte de los catalanes, que sin embargo, pudieron rescatar algo más en San Siro, sin embargo, el arbitraje y el VAR se lo negaron en un par de jugadas durante el segundo tiempo.

Pedria había marcado el gol del empate, aunque poco después el tanto fue anulado por una mano de Ansu Fati. Poco después, en una jugada similar, se le negó al Barcelona un penal por una mano de Dumfries en el cierre del partido. La jugada se revisó en el VAR, y el silbante Slavko Vincic, de Eslovenia.

?⚽? Una de las imágenes más claras de la mano de Dumfries que debió terminar en penalti para el Barça pero que ni el árbitro ni el VAR acertaron a pitar pic.twitter.com/22iwASRnTV #UCL October 4, 2022

Xavi quiere que los árbitros hablen

Ante esta situación, el técnico del Barcelona expresó su molestia por el resultado y sobre todo por el arbitraje y dejó sobre la mesa la propuesta de abrir los micrófonos a los árbitros para que sean ellos quienes expliquen las decisiones polémicas.

“Estoy cabreado por la situación. Estoy indignado. No entendemos nada. Es una injusticia, los árbitros deberían hablar y explicarse porque no entendemos nada. Sentimos que ha sido una injusticia grande. Es el árbitro el que debería salir a hablar, en cambio se va y no pasa nada”, mencionó el estratega del Barça.

Nada más que añadir. pic.twitter.com/BVpGo8mpOn — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 4, 2022

Por reglamento, los árbitros no pueden ser entrevistados ni dar declaraciones a los medios de comunicación y la regla aplica a nivel mundial, sin embargo, Xavi consideró que los silbantes juegan un papel tan relevante en el futbol profesional que consideró que se debe cambiar esa regla y explicar sus decisiones.

“Tendría que hablar el árbitro. Debería dar explicaciones de por qué no lo ha pitado. Tengo clarísimo que deberían hablar y dieran explicaciones de lo que ha decidido. Sus decisiones son decisivas, tanto en el gol anulado como en el penalti no pitado”, indicó.

Barcelona está en problemas

Barcelona, con tres puntos, cayó al tercer puesto del Grupo C, en el cual Inter es sublíder con seis unidades, mientras que Bayern Munich se escapa como líder con nueve. “Nos quedan tres finales y estamos en una situación incómoda. Debemos competir mejor”, declaró