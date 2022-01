¡Histórica! Yareli Salazar será la primera mexicana que compita en el Tour De Francia

El ciclismo mexicano ha atravesado momentos muy complicados, pero poco a poco llegan buenas noticias: Yareli Salazar se convertirá en la primera representante de México que participe en el Tour de Francia. Se trata de las vueltas más importantes y con más historia en todo el mundo, aunque en la rama femenil tiene que ponerse al día.

El Tour de Francia se llevará a cabo entre el 24 y el 31 de julio de 2022 con un formato que emula a la edición masculina: se utilizarán los mismos maillots y habrá clasificación por equipos. La diferencia es que las ciclistas solo rodarán en ocho etapas que varían en distancia.

La primera salida de esta competencia se realizará en la Torre Eiffel que promete vistas espectaculares, así como el resto del país. El Tour terminará en la Planche des Belles Filles y habrá una bolsa de 250 mil euros para repartir en premios; 50 mil euros quedarán en manos de la ganadora y esperamos ver a Yareli Salazar entre los primeros lugares.

¿Con qué equipo correrá Yareli Salazar este Tour de Francia?

La mexicana Yareli Salazar formará parte del equipo alemán Ceratizit WNT y se dice más que preparada para entrenar con todo y dejar en alto la bandera verde, blanco y rojo. Sin embargo, en el entorno de la velocista aparecen preguntas como la demanda que puso en contra de la Federación mexicana de Ciclismo (FMC) por los malos manejos durante Tokio 2020.

“El equipo me contactó por julio, antes de los Juegos Olímpicos. Yo les expliqué el problema que tenía con la Federación Mexicana de Ciclismo y dijeron que me iban a apoyar en ese aspecto, que estaban felices de que estuviera ahí, me dieron mucha seguridad. Tengo 49 carreras este año y ya se buscaron qué competencias son mejor para mí. La primera sería el Tour de Flanders en Bélgica“, explicó Salazar en conferencia de prensa.

Medallista de Juegos Centroamericanos y Panamericanos, además de ser una de las mejores ciclistas del continente americano, Yareli Salazar quiere conquistar Europa y que más colegas crucen el charco para triunfar. Además, reveló que en su nuevo equipo están fascinados con la relación con México.

“Creo que es bueno que lleve los colores mexicanos, de hecho ellos (Ceratizit WNT) están impresionados con lo bonita que es la bandera y como se ve, cómo luce en el pelotón del equipo. También es muy importante que yo esté en el Tour de France, que es la primera edición de mujeres. Es muy importante ser la primer mexicana en competir en una vuelta tan importante a nivel mundial, es un orgullo“, aseguró contenta la ciclista mexicana.