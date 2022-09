La pedrada de Zague a Funes Mori por su posible convocatoria a Qatar 2022: "A mí me enseñaron a partírmela"

El Mundial de Qatar 2022 está cada vez más cerca y Gerardo Martino está definiendo la convocatoria de la Selección Mexicana. Por ahora, se dice que Rogelio Funes Mori tiene un lugar prácticamente seguro en la lista y esto no es del agrado de figuras como Luis Roberto Alves, Zague.

El exfutbolista y actual comentarista de TV Azteca está en desacuerdo con los criterios del técnico argentino. Funes Mori no ha tenido el mejor torneo con Rayados y se lesionó el 17 de agosto en el muslo derecho; por esa razón, ha estado varias semanas fuera de actividad.

Así que la idea de Vucetich y el cuerpo técnico de Monterrey es que Funes Mori vuelva pronto a la cancha. No obstante, todo esto cambiaría por una decisión tomada junto al ‘Tata’, que genera el enojo de Zague y otros más.

La crítica de Zague a Martino por “apartar” el lugar de Funes Mori en Qatar 2022

Durante la transmisión del FC Juárez vs Rayados, David Medrano dio a conocer que Martino tiene un acuerdo con Vucetich para llegar a Qatar 2022. Esto lo incluye en los amistosos de la Selección Mexicana en septiembre, que representarían su regreso a las canchas tras la lesión.

“Estuvo el ‘Tata’ en Monterrey, dialogó con el cuerpo técnico de Víctor Manuel Vucetich y llegaron a un acuerdo en el caso de Funes Mori. Vuce dijo que lo va a guardar hasta el partido contra Atlas de la Fecha 15.

“Acordaron que Vuce no lo pone en la Jornada 15, se lo lleva el ‘Tata’ y si acaso lo pone un ratito en el segundo partido. Que cumpla prácticamente un mes de recuperación porque el técnico lo quiere llevar sí o sí a la Copa del Mundo“, explicó para desatar la furia de Zague.

De inmediato, Zague reaccionó y dijo no estar de acuerdo con el criterio para convocar jugadores. Además, aclaró que en sus tiempos como seleccionado no había este tipo de acciones.

“Oye, qué maravilla esa selección. Ya no tienes que demostrar nada en tu club, ya no juegas, ni te convocan. Muy bien. No, en mi generación me enseñaron que tenías que partirte la madre en la cancha, con tu equipo y después te convocaban“, agregó Zague.

