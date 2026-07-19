Lo que necesitas saber: El ahora detenido, Javier Montalvo, presuntamente intentó influir en las investigaciones e intentó sobornar a los policías de investigación.

La investigación por el asesinato del periodista y abogado Josué Martínez Contreras dio un giro este fin de semana.

Pues la Fiscalía General del Estado de Puebla informó la detención de Javier Montalvo Juárez, presidente auxiliar de San Lucas Atoyatenco, en San Martín Texmelucan, señalado como el principal sospechoso del crimen.

Pero es que esto va más allá de la captura, hay un antecedente que llama mucho la atención, meses antes del homicidio, el comunicador había denunciado públicamente que el ahora detenido presuntamente lo amenazó.

Muerte del periodista Josué Martínez Contreras // Foto: Facebook.

Lo detuvieron por el caso y también por querer dar un soborno

De acuerdo con la Fiscalía de Puebla, la detención ocurrió luego de que Javier Montalvo presuntamente intentara influir en las investigaciones.

Según la dependencia, el presidente auxiliar se acercó a agentes de la Policía de Investigación y les habría ofrecido un vehículo de su propiedad y dinero en efectivo con la intención de favorecer su situación dentro de las indagatorias.

Por estos hechos fue detenido y, además de ser investigado por el homicidio de Josué Martínez, también enfrentará una imputación por el delito de cohecho. En los próximos días, un juez de control definirá su situación jurídica.

Hasta ahora, la Fiscalía no ha informado oficialmente cuál sería el móvil del asesinato y señaló que las investigaciones continúan.

Antes del homicidio hubo un conflicto

Aunque cabe aclarar que la Fiscalía no ha confirmado que exista una relación directa entre ese antecedente y el homicidio, el caso ha puesto nuevamente bajo la lupa un episodio ocurrido en noviembre de 2025.

En ese momento, Josué Martínez denunció públicamente que Javier Montalvo presuntamente lo amenazó durante una llamada telefónica. Pues dicha denuncia se quedó registrada y, de acuerdo con la información disponible, se convirtió en una de las líneas de investigación consideradas por las autoridades ministeriales tras el asesinato del periodista.

Por ahora, la Fiscalía mantiene abiertas las indagatorias y será el desarrollo del proceso judicial el que determine si ese conflicto previo tiene alguna relación con el crimen.