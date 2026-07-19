Lo que necesitas saber: Lo que es un hecho es que el mexicano se las ingenia en algún punto de la fiesta

Tocó pura agüita de jamaica. Y es que muchos mexicanos ya andaban con todo y sus chelitas domingueras para ver el último partido del Mundial y festejar a España, que resultó vencedor frente a Argentina. Lamentablemente, a más de uno se le acabó la pachanga.

Y es que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), como parte de su operativo por la final del Mundial y para prevenir el consumo de alcohol en la vía pública, decomisó cientos de latas y botellas de alcohol . Además, detectó una camioneta entre las calles de Hamburgo y Estocolmo que ya transportaba las chelitas para el desconecte.

Pero ese no fue el único vehículo. Incluso otro de ellos hasta hielos traía, pues con este calorcito a más de uno se le antojaba.

Sin embargo, la dependencia compartió en redes sociales las fotografías donde se observa cómo las autoridades tiran el alcohol por las alcantarillas, algo que, por supuesto, puso triste a más de uno. De paso, recordaron que el consumo de alcohol en la vía pública está totalmente prohibido.

Y es que, luego de que cinco personas fallecieran durante los festejos por las victorias de México en el Mundial, la Secretaría decidió reforzar su plan de seguridad e incluso aplicar la ley seca en algunos puntos de la ciudad.

Lo que es un hecho es que el mexicano siempre se las ingenia en algún punto de la fiesta. Pero ojito, recuerda que tu seguridad y tu vida valen mucho más que cualquier celebración, así que no las pongas en riesgo.



Si Festeja la victoria de España y el final de uno de los Mundiales que más se disfrutaron en México, pero hazlo con medida y siguiendo las indicaciones de las autoridades.