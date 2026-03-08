Lo que necesitas saber: Checo Pérez inició el GP de Australia en el lugar 18

¡Misión cumplida! Checo Pérez hizo realidad el primer objetivo de Cadillac en su debut en Fórmula 1, que era finalizar la carrera del Gran Premio de Australia. El piloto mexicano completó las 58 vueltas y finalizó en el lugar 16, y hasta se dio tiempo de reírse de Liam Lawson tras un mano a mano a media carrera.

George Russell ganó el primer Gran Premio de la temporada, mientras que Kimi Antonelli fue segundo, lo cual ya nos indica un dominio de Mercedes, con el el 1-2 en el podio. El tercer lugar fue de Charles Leclerc, mientras que Max Verstappen terminó sexto, tras una remontada de 14 posiciones.

Top 10 del GP de Australia

Resultados Gran Premio de Australia / F1

Seis abandonos en el GP de Australia

De los 22 autos que iniciaron la carrera, solo 16 alcanzaron la bandera a acuatro. En total fueron seis abandonos y en esa lista se encuentra el compañero de Checo en Cadillac, Valtteri Bottas, además de Oscar Piastri, quien de hecho no pudo iniciar la carrera.

Oscar Piastri chocó en la vuelta de reconocimiento y no inició la carrera

Nico Hulkenberg tampoco pudo iniciar la carrera; el monoplaza fue retirado de la parrilla de salida.



Isack Hadjar abandona la carrera en la vuelta 11 con Red Bull, por problemas con la unidad de potencia

Isack Hadjar abandonó en la vuelta 11

Fernando Alonso se retiró en la vuelta 15, tras al safety car provocado por Hadjar.



El auto de Valtteri Bottas quedó parado en la vuelta 18 y abandonó; Checo aprovechó el virtual safety car para entrar a pits

Valtteri Bottas abandonó en Australia / F1

Lance Stroll abandonó en la vuelta 37 para conservar en buen estado varios componentes, de cara al GP de China, la próxima semana.

¿Qué le pasó a Oscar Piastri?

Oscar Piastri golpeó con violencia el auto de McLaren en el primer sector de la pista, en una escena extraña, durante la vuelta de reconocimiento. El piloto australiano no hizo comentarios por la radio, mientras que Zak Brown indicó previo al inicio de la carrera que aún no tenían datos para saber qué fue lo que provocó el incidente.

Oscar Piastri has crashed and is OUT of the Australian Grand Prix before it begins

Nico Hulkenberg tampoco inició la carrera

El Audi de Nico Hulkenberg fue retirado de la parrilla de salida por problemas técnicos. El monoplaza se quedó parado durante la vuelta de reconocimiento y aunque el monoplaza fue formado en la parrilla, los mecánicos no lograron arrancar el auto, por lo cual se optó por el retiro.

Nico Hulkenberg no inició el GP de Australia

La primera largada de Checo Pérez con Cadillac

Checo Pérez inició la primera carrera de la temporada 2026 desde el cajón número 18, con neumáticos medios, muy cerca de Max Verstappen, quien comenzó en el cajón 20. El mexicano tuvo una largada limpia y a la vez pasiva, justo para evitar problemas en las primeras vueltas, y aunque perdió un par de posiciones, Checo recuperó.

Al frente, Charles Leclerc, que comenzó cuarto, le ganó el mandado a George Russell, quien comenzó desde la pole position, mientras que Kimi Antonelli, que comenzó segundo, se cayó feo.

This is how the frantic race start unfolded in Albert Park!

Checo se ríe de Liam Lawson

Durante la carrera, Checo Pérez se encontró con Liam Lawson, con quien tuvo roces en 2024, cuando el mexicano estaba en Red Bull. El piloto de Racing Bulls, tuvo un contacto con el mexicano, que por fortuna para el mexicano no dejó daños en el Cadillac.

Tras esta maniobra sin sentido, Checo Pérez se tomó esto con humor y respondió con risa: “Jajaja ¿qué le pasa a este tipo?”.

Lo resubo porque me lo borraron



CHECO RIÉNDOSE DE LAWSON HAHAH



"Ja! Qué le pasa a este tipo?"

Clasificaciones después del Gran Premio de Australia

Clasificación de pilotos 2026

Posición Piloto Escudería Puntos 1 G. Russell Mercedes 25 2 K. Antonelli Mercedes 18 3 C. Leclerc Ferrari 15 4 L. Hamilton Ferrari 12 5 L. Norris McLaren 10 6 M. Verstappen Red Bull 8 7 O. Bearman Haas 6 8 A. Lindblad Racing Bulls 4 9 P. Gasly Alpine 2 10 G. Bortoleto Sauber 1 11 E. Ocon Haas 0 12 A. Albon Williams 0 13 L. Lawson Racing Bulls 0 14 F. Colapinto Alpine 0 15 C. Sainz Williams 0 16 S. Pérez Cadillac 0 17 L. Stroll Aston Martin 0 18 F. Alonso Aston Martin 0 19 V. Bottas Cadillac 0 20 I. Hadjar Red Bull 0 21 N. Hulkenberg Sauber 0 22 O. Piastri McLaren 0

Clasificación de Constructores 2026

Posición Escudería Puntos 1 Mercedes 43 2 Ferrari 27 3 McLaren 10 4 Red Bull 8 5 Haas 6 6 Racing Bulls 4 7 Audi 2 8 Alpine 1 9 Williams 0 10 Cadillac 0 11 Aston Martin 0

